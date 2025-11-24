黃狗啃斷保險桿引怒！一票見「背後真相」齊喊：大快人心

國際中心／倪譽瑋報導

印度民眾拍下，一隻有人飼養的黃狗大力撕咬車子。（圖／翻攝自IG）

近期一段影片引發印度社群討論，有一隻狗猛啃車子，最後把保險桿扯斷，眾人批評，為何飼主不管好自家寵物。事後當地媒體找到那隻狗的主人，對方表示愛犬自1月一路失蹤至今，懇請大家幫忙找牠。網友們知道真相後，一派盼主人能找到愛犬「祝福你們早日重聚」；一派直呼痛快，原本索賠無門的車主，不必默默吞下修車費「現在很清楚誰來賠償車輛的損失了」。

綜合《Hindustan Times》等外媒報導，日前一段影片在印度社群廣泛流傳，只見一隻脖子上戴著項圈的黃狗，似乎是有人飼養，牠奮力撕咬著一輛車的保險桿，身體不斷向後扯，最後直接把保險桿啃下來了。許多人紛紛批評「車主真慘」、「誰家的狗？」「必須有人為保險桿負責」、「我的天哪！」

廣告 廣告

黃狗在多次拉扯後，把車的保險桿啃斷。（圖／翻攝自IG）

也有眼尖網友發現，從車牌可判斷，那輛車是在印度果阿邦（Goa）；如今當地自媒體「Prudent Media Goa」也找出了真相，那狗確實有人養，媒體實際問到飼主，對方表示影片中的黃狗叫奇庫（Chiku），自2025年1月起失蹤至今。

目前網傳影片難以確認拍攝地、時間，飼主請求大家幫忙尋找愛犬，若有目擊請提供確切位置。不少人得知消息，感嘆「希望奇庫能與家人團聚…」「祝福你們早日重聚」；也有人直言，雖然狗失蹤很感傷，但被破壞的保險桿還是要賠，「至少現在很清楚誰來賠償車輛的損失了」、「車輛損壞應向她（飼主）索賠」。



更多三立新聞網報導

4「易忽視小症狀」恐是罹癌徵兆 腫瘤學家認：令人意外

台灣年總工時破2000「遠超日韓」週休三日連署通過 勞動部12/7前須回應

宏都拉斯「靠向中國」反被拖垮！蝦農倒一片淚喊：台灣最好

別繳錢！4職業工會「欠費」被列黑名單 勞保局暫拒給付

