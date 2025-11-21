黃玠瑋曝多年暗戀心境 「愛情依然有可能勇敢放手一搏」

黃玠瑋睽違一年，於2025冬季發表最新創作歌曲〈i人情歌〉。（圖／環球音樂提供）

黃玠瑋睽違一年，於2025冬季發表最新創作歌曲〈i人情歌〉。她難得嘗試純愛情歌題材，將自身「i人」（內向型人格）個性融入其中，藉由細膩溫厚的嗓音，唱出一段深藏於心的內斂戀曲。

新歌的創作靈感啟發自她鍾愛的新海誠神作《秒速五公分》，作品中愛情在時間與距離間糾結難解的哀愁，黃玠瑋解釋：「因為小寫的i彷彿就像一個人站在那裡。」她以極具特色的中低音聲線，將i人的內心世界轉化為冬日戀習曲，歌詞深刻描繪i人在暗戀中從悸動到獨自憂傷的寫照。

雖然i人個性內斂，但黃玠瑋分享自己曾有過長達多年的暗戀經驗，並曾鼓起勇氣傳達心意，證明i人對愛情依然有可能勇敢放手一搏。〈i人情歌〉的故事並未止步於孤單悲劇，她在曲末留下一個充滿希望的伏筆，試圖打破獨白的迴圈，鼓勵所有內斂深沉的愛，最終也能從一個人的故事，譜寫出兩人的美好續篇。

