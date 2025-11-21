黃玠瑋曝多年暗戀經歷心聲！苦澀過程中勇敢放手一搏

黃玠瑋推出最新創作歌曲。（環球音樂提供）

黃玠瑋2025冬季發表最新創作歌曲〈i人情歌〉，以純愛情歌題材，帶入自身i人個性，藉由細膩且溫厚的嗓音，唱出一段深藏於心的戀曲。創作靈感受到她喜愛的日本動畫大師新海誠的經典神作《秒速五公分》所啟發，作品中深刻描繪愛情在時間與距離間糾結難解的哀愁，堪稱是令人「胃痛」的青春遺憾文學，以極端內斂的獨白，取代一般愛情故事裡的對白，也因此讓「i人代言人」黃玠瑋深深被觸動。

〈i人情歌〉曲名與歌詞都特別用小寫的i，她表示，「因為小寫的i彷彿就像一個人站在那裡。」以第一人稱將i人的內心世界，轉化為一幅幅隨著時間與季節更迭的音樂畫面，「寫一首 i 人情歌再也不見，一眨眼在沒你的冬天，每唱著 i 人情歌悲劇上演，收起對白孤獨永遠」猶如i人的冬日戀習曲，在冷冽的季節裡，唱出可能從此再無交集的遺憾。

在真實的生命經驗中，黃玠瑋也有過一段長達多年的暗戀經驗，但意想不到的是，她卻意外在苦澀的暗戀過程中，曾鼓起勇氣，想盡辦法讓對方知道心意。可見內斂的i人，對傳達心意依然有可能勇敢地放手一搏。〈i人情歌〉的故事並非一齣止步於孤單的悲劇，黃玠瑋藉著獨有的溫柔力量，於曲末留下一個帶有希望的伏筆，企圖打破獨白的迴圈，鼓勵我們相信，即使是內斂而深沉的愛，也有機會譜寫出愛情故事的下一篇章，讓一個人(i)的故事，最終仍能有兩人(ii)的美好續篇。

