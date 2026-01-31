黃珊珊告別28年公職！首吐心聲「想做回自由的自己」 親揭下一步

政治中心／彭淇昀報導

正式告別28年的公職生涯！民眾黨前立委黃珊珊於昨（30）日正式卸任，有感而發表示，「從22歲當律師起，我其實沒有一天沒有工作在身，所以，現在卸下公職，終於可以好好休息一下，只想做回自由的自己！」

黃珊珊卸任立委，正式告別28年公職生涯。（圖／翻攝自黃珊珊臉書）

黃珊珊昨（30）晚在臉書發文表示，「卸下公職，終於可以休息，做回自己！」她已正式從立法院辭職卸任，正式告別28年的公職生涯，雖然2023到2024年間也沒有公職身份，但還是在政壇工作，並透露自己從22歲當律師起，其實沒有一天沒有工作在身，所以現在卸下公職，終於可以好好休息一下，只想做回自由的自己。

廣告 廣告

黃珊珊指出，媽媽在去年12月4日住院到現在，二進二出加護病房，還好穩定好轉，現在已經回到普通病房，這也是她這些年陪媽媽最多最久的時間，之前工作很忙，小孩沒顧好，媽媽更難兼顧，還好身邊的兄弟姐妹很多，可以分工照顧，不過媽媽這次病情如此兇險，也讓她領悟到「人生無常，更要珍惜當下，珍惜所愛，比任何外在事物更加重要」。

黃珊珊說，政治工作佔據了她大半人生，公共事務更是我終身無悔的職志，不管在哪一個角落，我會盡自己的力量，幫助他人、建立公義社會、維護公平正義，努力創造更好的台灣給下一代，持續前進，「

就像我一直相信的，Taiwan keep going！」

最後，黃珊珊也感謝道，「謝謝大家的關心，媽媽病情好很多，我也會一直持續運動，讓自己更健康！之後，我還是會繼續跟大家分享心情與想法，希望你也能做自由的自己！」

更多三立新聞網報導

斷言許甫選不上、陳智菡是小丑 486先生：2026就是民眾黨消失的一年！

稱小資族買不起台積電！黃珊珊喊台股「千股改1股交易」 彭金隆發聲了

首位中配李貞秀將遞補立委進國會！「仍沒放棄中國籍」 背景爭議一次看

黃國昌任期倒數10天！6白委確定請辭 首位中配立委李貞秀2月進立法院

