黃珊珊喊台股交易千股改一股讓台積電買得起 金管會這麼說

黃珊珊喊台股買賣「千股改1股」，金管會主委彭金隆表示，這些都有列入日常檢討，若決定執行就會著手處理。（圖：資料照）

民眾黨立委黃珊珊26號質詢時建議台股可以比照美股改以一股為單位交易，讓年輕人買得起。對此，金管會主委彭金隆表示，這些都有列入日常檢討，若決定執行就會著手處理。

黃珊珊26號在財委會質詢時指出，台股千股為一張的交易制度已維持太久，導致小資族或年輕人根本買不起台積電這類價位的股票，雖然台股也有開放零股買賣，但這種撮合交易跟現股之間仍有價差，對於許多投資人來說並不公平。

黃珊珊提到，日本最低是以每100股為單位進行交易，而美股因可以一股一股買，導致許多人寧願透過複委託去投資海外，也不願意留在台股市場。

廣告 廣告

黃珊珊強調，許多年輕人或小資族因資金有限，買不起台積電這類高價股票，最後只能選擇買含有高價股成分的ETF，但裡面通常會包含一些自己不想要的股票，她建議金管會能參考美、日修改制度，降低國人購買高價龍頭股的門檻。

對此，彭金隆回應，這些建議都有進行日常檢討，若真的決定執行，就會立刻來處理。（以上新聞由楊清緣編輯，AI播報）。