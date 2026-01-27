黃珊珊建議台股一張1000股改1股交易 金管會鬆口檢討

民眾黨立委黃珊珊建議台股比照美股改為一股交易，降低年輕人投資高價股門檻。（資料照片／王侑聖攝）





民眾黨立委黃珊珊今（26日）在立法院財政委員會質詢時指出，台股長期維持「一張1000股」的交易制度，對年輕人和小資族來說門檻太高，像台積電這類高價股，根本買不起，建議主管機關比照美股改成「一股一股買」。

黃珊珊表示，雖然台股目前已開放零股交易，但零股採撮合方式買賣，價格與一般現股交易仍存在價差，不能當沖、不能信用交易、晚10分鐘才開盤等。對投資人來說並不公平。她認為，這種制度讓資金不多的投資人很難直接參與高價股投資。

她也舉例，日本最低交易單位是100股，美國則可以買到單股，正因如此，許多投資人寧願透過複委託買美股，也不願留在台股市場。

黃珊珊直言，不少年輕人因買不起台積電等高價龍頭股，只能改買ETF，但ETF往往包含許多自己未必想持有的股票，投資選擇受到限制。她呼籲金管會參考美國與日本制度，降低國人投資高價股的門檻。

對此，金管會主委彭金隆回應，相關建議都有列入日常檢討評估，如果未來確定要推動，就會著手處理。（責任編輯：卓琦）

