黃珊珊推台股「千股改1股」降投資門檻 金管會發聲

立委黃珊珊推台股「千股改1股」。資料照，李政龍攝



台股漲漲漲，台積電（2330）更是飆到一張170萬元，不少小資族僅能靠散股慢慢買起，民眾黨立委黃珊珊昨（1/26）在立法院質詢時建議金管會可比照美股，將台股一張1000股的制度改為一張1股，好讓年輕人也買得起。對此，金管會主委彭金隆回應了。

黃珊珊昨日在立法院財委會質詢時，提到台股一張1000股的交易制度實行太久，已經過時，現在小資族與年輕人買不起台積電這類高價位股票，即便金管會開放零股交易，但這種撮合交易模式與現股仍有價差，她認為，存在不公平現象。

她也提到，許多年輕人與小資族最後只能買高價股分的ETF，但裡面通常會有部分非自己願意投資的股票，她認為，可以參考日本與美國的作法改善目前台灣投資狀況。

黃珊珊舉例，日本目前實行制度是一張100股，美股則是一股一股買，不少台灣投資客為此寧可複委託買美股，也不願意留在台股市場，「我建議金管會可以參考，朝美股1股為單位進行，」降低國人購買高價股門檻。

對此，彭金隆回應，這些建議都有納入日常檢討，若真的決定執行就會立刻處理。

