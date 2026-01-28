黃珊珊爆料臉書社團明目張瞻公然買賣發票 財長：1個月內查清楚 查獲從嚴處罰

立委黃珊珊爆料臉書有社團公然買賣發票逃漏稅，財長允諾1個月內從嚴調查。資料照，李政龍攝



民眾黨立委黃珊珊今（28）日表示，臉書有公開社團「發票買賣交流團」，民眾在社團內明目張瞻公然買賣發票，徵求可打公司統編，有得還給予發票金額10%報酬；買賣加油發票還只是小錢，更有買賣工程發票，是公然逃漏稅行為。財政部長莊翠雲表示，會立即處理、1個月內調查清楚；賦稅署長宋秀玲則表示，以詐術逃漏稅有刑責，一經查獲一定依法從嚴處理。

莊翠雲今天赴立法院財委會就「統一發票經費編列及宣傳推廣業務執行情形」進行報告並備質詢。

黃珊珊質詢，臉書上有公開社團徵求買賣，財政部是否知情？也有人兜售工程發票，還標榜「%數可談」。宋秀玲表示，經洽各區國稅局長皆未聽聞。黃珊珊不認同，並指這是公開社團，誰都能看得到，敦請官員調查。

黃珊珊表示，在該平台上，有「一拖拉股」的人在徵求加油發票，這很明顯是員工拿回公司報帳，或公司收集發票抵銷進項；還有人公然抱怨，發票已打完該公司統編卻失聯了，顯然這些行為已行之有年。

黃珊珊說，公司員工拿「假發票」報帳，賣工程發票就是「大錢」，賦稅署、國稅局知道嗎？宋秀玲坦言，沒有聽說過，也謝謝委員提醒。

黃珊珊表示，公益團體募集發票只能兌獎，若拿發票核銷就有違法問題，同樣，非法買賣發票是有刑責的。對此，宋秀玲表示，若以詐數逃漏稅確實有刑責，這是明目張瞻行為，若查獲具體證據，一定依法從嚴處理。

據《稅捐稽徵法》納稅義務人以詐術或其他不正當方法逃漏稅捐者，處5年以下有期徒刑，併科新臺幣1000萬元以下罰金。個人逃漏稅額在新臺幣1000萬元以上，營利事業逃漏稅額在新臺幣5000萬元以上者，處1年以上7年以下有期徒刑，併科新臺幣1000萬元以上、1億元以下罰金。

