黃珊珊質詢打詐：小市民被嚴查 詐團幾百億橫著走

民眾黨立委黃珊珊11日在立法院質詢時,針對太子集團詐騙案提出嚴厲批評,指出台灣已成為詐騙集團的後花園與隱藏資產的最佳場地。她強調,這起案件是在美國政府用制裁方式通報台灣檢方後才查封,質疑若沒有美國壓力,台灣政府根本不會辦案。

黃珊珊指出,太子集團早在2018、2019年就進入台灣,甚至在101大樓開設公司作為詐騙總部,購買111戶豪宅,巨額金流在台灣流竄,但金管會與財政部卻毫無作為。她批評,台灣打詐「越打越詐」,詐騙集團把台灣法規漏洞摸得一清二楚,肆無忌憚運作。

更令人諷刺的是,黃珊珊指出銀行AI系統嚴格監控小市民帳戶,朋友間轉帳就可能被凍結,但詐騙集團幾百億、幾千億的資金流動卻無人管。她要求行政院長卓榮泰,應該用查小市民的精神來查這些大型詐騙集團,特別是對柬埔寨等境外公司進行全面KYC、EDD清查。

黃珊珊也提到,去年底她曾質詢要求101對承租人進行身家調查,因為十幾年前就有人利用101門面進行詐騙。

她強調,101是國家門面,有公股代表,董事長是官派的,不能讓詐騙集團利用101的聲譽來欺騙投資人。此外,黃珊珊呼籲政府建立快速金融制裁機制,參考美國愛國者法案,讓台灣能夠主動制裁跨國詐騙集團,而非永遠依賴美國協助。

她批評法務部當初認為「沒有必要、不符比例原則」的回應,要求重新思考台灣處理跨國企業化詐騙的能力。

