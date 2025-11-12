黃珊珊質詢打詐：小市民被嚴查 詐團幾百億橫著走
民眾黨立委黃珊珊11日在立法院質詢時,針對太子集團詐騙案提出嚴厲批評,指出台灣已成為詐騙集團的後花園與隱藏資產的最佳場地。她強調,這起案件是在美國政府用制裁方式通報台灣檢方後才查封,質疑若沒有美國壓力,台灣政府根本不會辦案。
黃珊珊指出,太子集團早在2018、2019年就進入台灣,甚至在101大樓開設公司作為詐騙總部,購買111戶豪宅,巨額金流在台灣流竄,但金管會與財政部卻毫無作為。她批評,台灣打詐「越打越詐」,詐騙集團把台灣法規漏洞摸得一清二楚,肆無忌憚運作。
更令人諷刺的是,黃珊珊指出銀行AI系統嚴格監控小市民帳戶,朋友間轉帳就可能被凍結,但詐騙集團幾百億、幾千億的資金流動卻無人管。她要求行政院長卓榮泰,應該用查小市民的精神來查這些大型詐騙集團,特別是對柬埔寨等境外公司進行全面KYC、EDD清查。
黃珊珊也提到,去年底她曾質詢要求101對承租人進行身家調查,因為十幾年前就有人利用101門面進行詐騙。
她強調,101是國家門面,有公股代表,董事長是官派的,不能讓詐騙集團利用101的聲譽來欺騙投資人。此外,黃珊珊呼籲政府建立快速金融制裁機制,參考美國愛國者法案,讓台灣能夠主動制裁跨國詐騙集團,而非永遠依賴美國協助。
她批評法務部當初認為「沒有必要、不符比例原則」的回應,要求重新思考台灣處理跨國企業化詐騙的能力。
更多品觀點報導
修法預言全部落空 洪申翰造謠被識破 國民黨團：0分部長必須道歉下台
黃國昌質詢司法院施政計畫重複8成 多次要求提供比對結果未果
其他人也在看
他「賭上台大大氣系招牌」預言台北至少放2天颱風假 系學會切割了
中颱鳳凰來勢洶洶，民眾最關心的莫過於停班課一事。一名自稱台大大氣系的網友昨（10）日在臉書粉專「黑特帝大」發出祭品文，預測台北至少會放2天颱風假，否則他將請大家吃雞排加波霸奶茶，貼文一出，立刻引發網友熱烈朝聖，也釣出台大大氣系學會回應，表示由於是匿名發文，無法確定該網友是否為該系學生，呼籲外界不要將貼文與該系過度連結。這名網友在臉書粉專「黑特帝大」匿名投稿時......風傳媒 ・ 1 天前
太子集團租101辦公室 白委轟未查核：101董座是官派的
檢警調破獲跨國詐騙太子集團，不少人僅3至5萬交保，劉純妤15萬交保，外界認為詐騙犯交保金額低，引發批評。白委黃珊珊11日於立院質詢時直指，太子集團在101國際大樓租了兩層辦公室，但101是國家門戶，董事長賈永婕還是官派的。行政院長卓榮泰表示，他要求101加強內部控管，必須對於承租人進一步瞭解，101是國家的門面，不能讓它變成詐騙。中時新聞網 ・ 1 天前
零股族點火！這檔零股人數飆逾16倍居冠 能源題材最吸金
零股族或小資族，儘管資金規模不夠雄厚，但仍高度青睞電力、科技、半導體、5G與太空衛星等海外趨勢主題型ETF。海外股票ETF下半年以來，整體受益人數僅小幅成長3,347人，但零股申購人數卻增加37,451人，且零股人數成長率也有12.38%，顯示零股買氣異常火熱。其中，表現最好的是新光美國電力基建(009805)、第三季以來零股人數狂增1687%，其他包括台新標普科技精選(009807)、元大航太防衛科技(00965)、台新標普500(009806)、中信日本半導體(00954)、復華中國5G(00877)及第一金太空衛星(00910)等6檔，同期間零股持有人數也翻倍大增。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
銳澤10月營收創新高
【記者柯安聰台北報導】銳澤實業(7703)10月合併營收2.53億元，月增15.14％、年增38.87％，刷新單月歷史新高記錄；累計1至10月合併營收20.31億元，年增35.31％。銳澤表示...自立晚報 ・ 1 天前
太子集團在台北101租兩層辦公室 卓榮泰：國家門面不能變詐騙
檢警調破獲跨國詐騙太子集團，引發交保金額過低爭議，其中劉純妤僅以15萬元交保。民眾黨立委黃珊珊11日在立法院質詢時指出，太子集團在台北101國際大樓租下兩層辦公室，但101是國家門戶，董事長賈永婕還是官派的，質疑內部控管機制失靈。卓榮泰回應，應要求101內控管理、對承租人須進一步瞭解，「因為101是國家的門面，不能讓它變成詐騙」。中天新聞網 ・ 1 天前
台北沒放假！他「賭上台大大氣系招牌」翻車 發雞排珍奶時間地點公布了
鳳凰颱風襲台，一名自稱台灣大學大氣系的網友在臉書發文「賭上大氣系招牌」，預測今天（11/12）至周五至少放2天颱風假，少1天就請100份雞排和珍珠奶茶；不過台北市政府昨天宣布今天正常上班上課，疑似同一人昨在臉書「黑特帝大」投稿，表示將兌現承諾，11月16日中午12時在傅鐘發放雞排、珍奶共300份。太報 ・ 1 天前
同名同姓支持者遭網軍影射太子集團成員 邱議瑩：嚴厲譴責惡意造謠！
[Newtalk新聞] 社群平台Threads上有帳號將「太子集團」在台洗錢名單，惡意跟綠營政治獻金連結，企圖誤導社會大眾。立委邱議瑩今(11)日表示「譴責網軍造謠、惡意誤導大眾」，澄清事實是「這是同名同姓、完全不同人」，請勿再以訛傳訛！ 邱議瑩表示，網路上有人將「太子集團成員」與她的政治獻金捐款人惡意連結，但事實是「這是同名同姓、完全不同人」，真正的捐款者是她的朋友，有身分證開頭能證明，「對於不實指控，我嚴正的譴責，也請勿再以訛傳訛！」 她表示「自己對詐騙集團深惡痛絕，也全力支持政府推動的打詐新四法，加重刑罰、追贓斷流，希望更有力打擊詐騙，同時提醒最近「普發一萬」也成為詐騙新話術，呼籲大家認明官方網頁「gov.tw」結尾，切勿點擊不明連結，政府不會主動通知、不會要求操作ATM，如有疑慮請撥打165反詐騙專線。查看原文更多Newtalk新聞報導藍大老私下談話曝 轟黃國昌「胎哥生的」吳靜怡：民眾黨版圖髮際線不斷往後退鳳凰來襲 有花蓮縣民帳號被封鎖 看不到颱風資訊 張育萌：要徐榛蔚開恩才解封？新頭殼 ・ 1 天前
賴總統：台美關稅談判差臨門一腳 促台廠融入美國AI產業結構內
賴清德今出席第79屆工業節慶祝大會時表示，政府一定妥善與美國進行對等關稅談判，取得關稅再降且不疊加，「目前缺臨門一腳」，同時也會深化台美經貿合作，「台灣可以幫助美國再工業化，美國如果要成為人工智慧（AI）的世界中心，台灣絕對也可以幫上忙」，要讓台灣產業能夠融入美國的產業結構內，持續往外發展。自由時報 ・ 1 天前
蘇澳煙波飯店30輛車泡水！飯店快速應變、理賠補救 網友一面倒讚：一定再入住
受鳳凰颱風外圍環流影響，宜蘭蘇澳地區昨（11）日降下近15年來最大雨量，導致多處嚴重積水、停電及停水。位於港邊觀光熱區的「煙波大飯店蘇澳四季雙泉館」更不幸成為災情焦點，地下層遭洪水淹沒，數十輛旅客車輛受困地下停車場。煙波國際觀光集團指出，當日館內共133間房、280名旅客入住，包含4團旅行團與多名散客。飯店雖已在氣象警報發布後啟動防颱應變機制，但瞬間暴雨量仍......風傳媒 ・ 15 小時前
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度EBC東森新聞 ・ 22 小時前
蕭美琴借場地演講？郭正亮拆穿：邀請人是她
[NOWnews今日新聞]副總統蕭美琴7日應邀出席「對中政策跨國議會聯盟」(IPAC）布魯塞爾年會，在台灣專題場次以〈台灣是世界動盪變局中的可信賴夥伴〉為題發表演講，成外交重大突破。不過，對此，前立委...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前
快訊／鳳凰加速！全台「明天11/13颱風假」機率曝
鳳凰颱風來勢洶洶，速度明顯加快，暴風圈已進入台灣陸地範圍。中央氣象署今（12）日指出，目前鳳凰以每小時約16至32公里速度，朝東北東至東北方向移動，預估今晚間將自南台灣登陸，並於深夜從台東一帶出海。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
62歲李連杰回春遭瘋傳「移植最帥武僧心臟」 密友不忍鬆口真實內幕
62歲男星李連杰雖然淡出螢光幕，不過一舉一動仍受到關注，尤其是近來露面時頻頻被說狀態回春，還有人指稱他接受心臟移植，器官來源則是車禍離世的「最帥武僧」秋風，不過他的好友向太昨（11日）直播時，也鬆口李連杰「回春」真實內幕。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子內湖5千萬豪宅住處「竟是昆凌家」！傳1毛都免付原因曝
娛樂中心／徐詩詠報導藝人王子（邱勝翊）遭男星范姜彥豐指控介入家庭，對方聲稱手中握有妻子粿粿與王子的關鍵證據。事件曝光後，3人分別在社群上發聲，引發外界熱議。值得注意的是，王子目前居住的地點，是位於台北市內湖區、市值約5000萬元的豪宅，而屋主竟是天王周杰倫的妻子昆凌。據悉，他不僅「免租金入住」，背後原因也曝光。民視 ・ 1 天前
鳳凰颱風路徑南修！晚間襲高屏 9縣市恐停班停課
氣象署指出，鳳凰颱風今上午11時位於鵝鑾鼻西南方約350公里海面，正以每小時11至14公里速度，朝北北東轉東北方向前進。中心氣壓為975百帕，近中心最大風速為每秒30公尺，瞬間最大陣風達每秒38公尺。暴風圈範圍方面，七級風暴風半徑為220公里，十級風暴半徑為60公里。颱風暴風...CTWANT ・ 1 天前
娃娃認與黃明志「激戰多次」！曝他與「多年女友」關係
娛樂中心／于士宸報導馬來西亞藝人黃明志日前捲入「護理系女神」謝侑芯猝逝案，隨著案情持續延燒，馬國警方也將調查方向從「猝逝案」轉為「謀殺罪」偵辦，並二度申請延扣，扣留時間3天，黃明志至少會留置至11月13日。然而，「台灣最強AV女優」娃娃（翁雨澄）日前爆料，自己曾在3月被帶往大馬旅遊，親口證實與黃明志「多次約砲」，如今更鬆口與黃明志交往15年女友的真實關係。民視 ・ 2 天前
粿粿搬錢救王子1／粿粿、王子美國行後就被甩 她慘淪三角風暴隱形受害者
究竟是什麼樣的愛意，導致粿粿對於王子如此飛蛾撲火？恐怕也是來自於和王子之間，戀情失速發展的極度張力。熟知內幕的人士透露，其實在粿粿跟王子迸發情愫時，王子同時也跟女星席惟倫交往。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
賣肉羹養大3兒女，妻失智卻沒人願幫忙！他心冷捐上億家產：我不懂情緒勒索，只盼與孩子相聚
阿雄夫妻倆大半輩子在台中市場賣肉羹，養大3個小孩，並支持他們成家。小孩都去台北上班，不願接手作小吃，夫妻持續忙碌。阿雄64歲時，太太失智了，阿雄不想打擾孩子，自己陪伴照料。當太太失智進入中期，經常走失，阿雄只得關閉店面，全力照顧。直到太太失智末期，阿雄實在無力應付，才連絡外地的兒女希望他們回來幫忙。幸福熟齡 ・ 3 天前
中共嗆通緝沈伯洋！藍白不聲援還嘲諷 陳揮文一席話怒噴網讚：槍口對外
中國重慶公安局日前以涉「分裂國家罪」，稱民進黨立委沈伯洋「台獨頑固分子」展開立案調查，更發出全球紅色通緝令。網路上有人發起「我們都是沈伯洋」運動，拒絕中共跨境鎮壓，遭到藍白嘲諷。對此，媒體人陳揮文直言，沈伯洋面對中共打壓，當然要聲援，一票網友紛紛讚爆。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
郭台銘母親郭初永真辭世 享嵩壽100歲 養生祕訣天天喝1飲品
鴻海集團創辦人郭台銘今（11/6）中午於臉書宣布母親郭初永真女士辭世，享嵩壽100歲。他表示母親今日上午8點安詳辭世於台北醫學大學附設醫院，並表示將遵照母親遺願，不發訃告、不設靈堂、不辦公祭，以低調簡健康2.0 ・ 3 小時前