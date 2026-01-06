黃珊珊高齡母住進加護病房 柯文哲赴醫院探視
台北市 / 吳欣蓉 綜合報導
民眾黨立委黃珊珊日前透露母親生病住院，今(6)日透露前民眾黨主席柯文哲親自到病房探望已高齡96歲的黃媽媽，她對此表示感謝，相信母親一定會早日康復。
黃珊珊曾透露，母親直到40歲才生下她，在此之前膝下已有5個孩子，難以負擔，因此本來不想再生，想去拿掉，沒想到醫生太忙，沒空理黃媽媽，才讓黃珊珊順利出生。
而黃珊珊去(2025)年12月27日發文表示，媽媽住院已經一個月，所以很多活動沒辦法參加；29日透露媽媽在加護病房，還算穩定、感謝各位關心。今日再更新此事，表示柯文哲昨天到加護病房看媽媽，「我相信黃老美一定會很快好起來！」
更多華視新聞報導
柯文哲將交保！小草集結「接阿北回家」 黃珊珊曝「這原因」短期內不能接觸
檢方指徐春鶯受指示、資助幫站台 黃珊珊：這是嚴厲指控須拿具體證據
中配徐春鶯涉「反滲透法」等案遭押 黃珊珊：應拿出證據
其他人也在看
大陸20歲女網紅流浪柬埔寨 騙家人「在浙江上班」慘狀曝光
（國際中心／綜合報導）大陸一名20歲福建吳姓女網紅，近日被拍到流落柬埔寨西哈努克市街頭，滿臉憔悴、蓬頭垢面，左 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 102
當梧桐妹繼母10年！林若亞「定居中國」黑絲照流出
娛樂中心／李汶臻報導以模特兒身分出道的48歲名模林若亞（Novia），在與女星賈靜雯的前夫孫志浩相戀4年後，於2016年步入禮堂。婚後隨老公定居上海、低調當「孫太太」的她，鮮少公開露面，與繼女梧桐妹（Angel）的同框合影更是少之又少。梧桐妹2026年元旦第一天，IG限動分享自己與爸爸孫志浩和繼母林若亞的同框合照，讓林若亞的48歲私下真實狀態全出賣。民視 ・ 4 天前 ・ 41
賴清德緊張了？邱毅曝這3人抓「致命把柄」
[NOWnews今日新聞]為協助民眾黨立委陳昭姿推動《人工生殖法》草案，民眾黨前主席柯文哲2日現身立院，不只拜會國民黨團，還與民進黨團總召柯建銘握手大和解。前立委蔡正元說，老柯與柯P見面，像是老先覺過...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 154
范姜彥豐遭粿粿婚變再吐「4字」！103秒片洩近況 真實狀態曝光
范姜彥豐（Zack）去年公開指控，前中信兄弟啦啦隊人氣成員粿粿（江瑋琳）婚內出軌藝人王子（邱勝翊），兩人3年的婚姻也因此正式破裂。事件至今已經超過3個多月，范姜彥豐再度於社群平台更新近況，坦言「最近狀況比較難受…」。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 50
王祖賢親揭「事業巔峰引退真相」！ 駁與前男友齊秦相關
王祖賢1月4日在美國矽谷中醫論壇分享艾灸理念時，佩戴口罩亮相。首次談到在年僅37歲的演藝事業巔峰時引退原因，她直言「在最好的狀態時引退，留給大家一個美好的回憶就夠了。」她透露於1984年學生時期因被發掘出道而踏入演藝圈，但其實自己並不喜歡這種「日夜顛倒、作息混亂...CTWANT ・ 1 天前 ・ 21
分了更輕鬆／獨家！掛名開店衰背債 王俐人爆離婚小7歲老公
去年才因「好心借名」替朋友開店，無端背上500萬元債務、被債主告上法院的49歲女星王俐人，人生風暴顯然不只一樁。本刊再接獲消息，其實她早在數月前就已悄悄與小7歲的演員老公林琮軒辦妥離婚手續，結束近4年的婚姻，消息之所以會傳開，正是她私下向友人吐露心聲時淡淡一句：「分了比較輕鬆。」讓人不勝唏噓。鏡週刊Mirror Media ・ 12 小時前 ・ 19
吳姍儒鬆口第三胎計畫 自嘲兒子像極吳宗憲：壞種不斷
春節特別節目《2026 WE ARE 我們的除夕夜》5日舉辦錄前記者會，表演嘉賓苗可麗、ARKis、HUR+，以及連續四年擔綱主持的吳姍儒一同亮相。身為二寶媽的吳姍儒也分享育兒日常，直言目前生活被孩子切得零零碎碎，時間完全不屬於自己，直呼短期內真的不會再生了。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 30
成龍疑和女兒破冰！她罕見開口談父女互動：常看我作品 傳曾暗中被金援
71歲的國際巨星成龍，近年逐漸對家庭關係展現反思態度，除了日前坦承過去對兒子房祖名過於嚴厲，導致父子關係疏遠，與非婚生女兒吳卓林的關係，也被外界發現似乎出現微妙變化。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 42
「最帥展昭」驚見倒臥病床！66歲何家勁痛苦模樣畫面曝光 親揭身體現況
曾因主演經典古裝劇《包青天》紅遍全亞洲，現年66歲的香港男星何家勁有「最帥展昭」之稱，近年來淡出演藝圈轉往商界發展有成，在惠州經營健康食品品牌「勁家莊」已有10多年，生意穩定被外界估計身家過億。然而近期他卻在社群平台上分享自己躺病床打針的影片，讓粉絲擔心他的身體狀態。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 12
馬國弼簽賭欠千萬債務！胡瓜、康康出手援助暖舉曝光
藝人馬國弼（原藝名馬國畢）2013年簽賭欠下5千萬元巨債，為了避免連累妻女，與愛妻協議離婚，近年不僅積極打工，更接下民視本土劇《豆腐媽媽》演出，希望早日將債務還清，他近來受訪時，透露印象最深刻就是受到康康相助，為此相當感恩。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 23
最美星二代！鍾麗緹15歲小女兒高顏值爆紅瘋傳 網友狂讚：基因太強大
55歲港星鍾麗緹以亮麗外型聞名，曾演出多部戲劇作品，在觀眾心中留下深刻印象。她育有三名女兒，分別是大女兒Yasmine、二女兒Jaden以及小女兒Cayla。其中年僅15歲的小女兒Cayla（張凱琳，暱稱考拉），近日因一段網友分享的現場側拍影片意外成為焦點。影片中，她穿著深色外套與白色上衣，面對鏡頭微笑，舉止從容自然。高挑的身形與立體五官，加上不帶稚氣的成熟氣質，使她的外貌舉止瞬間吸引討論。陳宣如三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 5
「啊不對，是老公」 新婚許允樂曬韓國閃照甜蜜藏不住
上月許允樂再婚，宣布與小6歲的李玉璽結婚，新婚甜蜜氣氛持續延燒。她昨（5日）在Threads上曬出一系列韓國跨年的「男友視角照」，畫面可愛又充滿戀愛氛圍，更在貼文中一時口誤稱「我在男友手機裡的照片們」，但隨即改口「老公」，讓粉絲被閃到睜不開眼。鏡週刊Mirror Media ・ 7 小時前 ・ 13
胡瓜自曝健檢肺部出現「毛玻璃」 醫直言：肺腺癌的開始
胡瓜近年積極經營 YouTube 頻道《下面一位》，不斷挑戰各種人生初體驗，最新一集更邀來資深藝人檢場與「筋肉人」潘若迪同框，三人年齡相加超過200歲，互動火花十足。節目一開始便聊到健康話題，三人對身體狀況都有相同的憂慮。潘若迪與檢場因長年工作累積不少職業傷害，胡瓜也罕見自曝，幾年前健檢時曾被醫師提醒肺部出現「毛玻璃」狀況，甚至直言「那就是肺腺癌的開始」，所幸目前皆有定期追蹤檢查，身體狀況仍在掌握之中。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 13
洪榮宏三婚遭疑婚變！認與嫩妻分居3個月 鬆口「配偶欄」現況
洪榮宏3度步入婚姻，與小11歲「小鄧麗君」張瀞雲結婚8年，日前女方卻接連發文寫下「生活會把善良的人逼到無路可退」、「我不是一個工具！也不是一個物件！我是一個需要被尊重的靈魂」等文字抒發心境，遭疑婚變。今（5）日洪榮宏出席「舊情綿綿」演唱會首次練團，也分享婚姻近況。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 20
吳姍儒自嘲「壞種不斷」兒子像吳宗憲 不爽還會喊：我要換媽媽
【緯來新聞網】吳姍儒（Sandy）連四年主持「WE ARE我們的除夕夜」，前兩年恰巧哪年都懷胎，連懷緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
馬國弼欠債5000萬 親曝演藝圈2前輩暖舉：最感謝康康
【緯來新聞網】男星馬國弼（原名馬國畢）過去因沉迷簽賭，在2013年欠下5000萬鉅額債務，為了不想連緯來新聞網 ・ 23 小時前 ・ 8
陳妍希新劇再談甜膩姊弟戀 「有人到50歲還覺得自己是寶寶」疑酸陳曉
演員陳妍希近日推出新作《狙擊蝴蝶》，在劇中與男星周柯宇大談姊弟戀，甜膩爆表，討論熱度竄升，然而，她近日受訪時提到姊弟戀，不諱言地說「有些人可能到了四五十歲還覺得自己是個寶寶。」不禁讓眾人猜測，她是否暗指前夫陳曉。太報 ・ 1 天前 ・ 5
北海道捕獲野生陳冠希！陪女兒滑雪超暖爸 素顏狀態卻引發網友熱議
陳冠希近日現身日本北海道滑雪場，陪伴老婆與女兒同行，不僅展現父愛一面，素顏狀態也意外成為網友熱議焦點。日本北海道二世谷向來是藝人與名人偏愛的滑雪勝地，日前才有網友在當地裸湯巧遇阮經天，引發討論，近日又有遊客在滑雪場認出陳冠希一家三口同行出遊。目擊者指出，陳冠希帶著老婆秦舒培與女兒現身雪場，全程陪伴孩子活動，畫面十分溫馨。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 37
迎88歲生日！李家同曝「罹癌2年身體狀況」 坦承：老人很難完全健康
博幼基金會創辦人、國立暨南國際大學前校長李家同5日迎來88歲生日，他在臉書透露罹患攝護腺癌2年多以來，相關指數已從13大幅降至小於0.02，身體狀況維持穩定，目前仍持續打網球、投身教學與公益活動，展現樂觀豁達的生活態度。中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 3
愛情無關年齡／獨家！網戀一見鍾情 林俊傑女友有望成「準林嫂」
金曲歌王林俊傑認愛中國大陸籍的網紅女友七七後，女方的身分背景持續被起底；本刊掌握兩人相識情況，原來熱愛看網紅直播的林俊傑，在線上看到七七後就一見鍾情。據悉，兩人已經熱戀1年半，連林俊傑的爸媽都認可，有望朝著結婚的方向前進。鏡週刊Mirror Media ・ 12 小時前 ・ 16