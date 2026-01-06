黃珊珊高齡母親住加護病房！柯文哲探病畫面曝光 網友集氣喊：早日康復

記者詹宜庭／台北報導

民眾黨立委黃珊珊母親今年已高齡96歲，近期卻傳出生病住院消息。今（6日）清晨，黃珊珊在臉書貼出一張柯文哲站在病床前的背影照，並在貼文中寫道「謝謝阿北昨天到醫院加護病房看媽媽，我相信黃老美一定會很快好起來！」貼文下方也引來網友留言祝福，「早日康復」、「珊珊也要保重身體」、「阿北真溫暖⋯祝黃媽媽早日康復」等。

2025年12月17日黃珊珊在臉書上突然發文表示「家人平安就是福」；12月19日再度發文寫下「希望大家平安」；到了12月27日，她則坦言「母親其實已經生病住院一個月，因此有許多活動無法參加，希望一切順利平安」。兩天後，她又更新寫道「媽媽在加護病房，還算穩定，感謝各位朋友的關心。」

廣告 廣告

跨年夜當天，黃珊珊發文祝賀「新年快樂！去年不完美也沒關係，把新的希望帶進2026。新的一年會像今晚的煙火一樣，把黑夜點亮，第一個願望就給媽媽，希望她快點恢復健康，再陪我一年又一年。」接著在1月3日，她再次發文喊話「不怕困難、繼續前進，祈願媽媽一定會好起來的！黃老美加油！」

今（6日）清晨，黃珊珊在臉書貼出一張柯文哲站在病床前的背影照，並在貼文中寫道「謝謝阿北昨天到醫院加護病房看媽媽，我相信黃老美一定會很快好起來！」貼文下方也引來網友留言祝福，「早日康復」、「珊珊也要保重身體」、「阿北真溫暖⋯祝黃媽媽早日康復」等。

更多三立新聞網報導

敢發動倒閣？學者曝三誘因：藍白未必完全排除那個選項

民眾黨遭紅色滲透？她開嗆柯文哲、黃珊珊：徐春鶯不是個案

徐春鶯被押！吳靜怡稱紅色蜘蛛網證據：柯文哲被染紅、被養紅，只想紅？

徐春鶯被押 卓冠廷提柯文哲昔日力挺言論酸：可以評論了吧？

