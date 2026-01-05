黃珊珊：用人頭辦青安貸款 買房出租違規者達8千多件

民眾黨立委黃珊珊質詢財政部政次阮清華 圖：翻拍自國會頻道

[Newtalk新聞] 99年政府推動「青安貸款」、112年更推出「新青安貸款」，補貼年青人購屋利息等，但根據財政部去年底回覆給民眾黨立委黃珊珊清查報告，新青安共核貸14萬多戶，金額1兆多元。除了有高所得者也得到政府利息補貼外，而全部新舊「青安貸款」違規者達8千多戶，財政部以收回利息補貼金額1億8,622 萬餘元。黃珊珊今(5)日說，這8千多件的違規案，也就是他不是自己買、自己租而是當人頭，甚至還租給別人，還去拿了利息補貼，真的很離譜。

財政部去年底回覆民眾黨立委黃珊珊要求的「新青安貸款排撥去化情形暨年齡及年收入申貸限制檢討」報告表示，自99年起財政部督導公股銀行以自有資金辦理青安貸款，以無自有住宅民眾購屋為對象，符合「成年，本人、配偶及未成年子女無自有住宅」之條件者，購置成屋（不含預售屋）可向公股銀行申請。公股銀行自111年3月23日起減收利息半碼，後112年8月配合整體金融、房市趨勢及民眾需求，推出精進方案（即新青安），提供延長貸款年限、寬限期、補貼利息等優惠措施，實施期程至115年7月31日。

財政部表示，青安貸款截至114年11月底止，已協助48萬8,824戶無自有住宅家庭購屋，核貸金額新臺幣2兆5,587 億餘元，其中新青安貸款累計核貸14萬4,054戶，核貸金額1兆1,168 億餘元。

至於違規者，財政部表示，已收回補貼利息及重新調整貸款條件，查核範圍期間涵蓋新、舊青安貸戶截至114年11月底，違規之新、舊青安貸戶已累計追回8,604件，收回利息補貼金額1億8,622 萬餘元。各銀行於115年7月底新青安貸款屆期前，仍持續辦理未合規案件查核，以杜絕民眾不當申辦新青安貸款，落實購屋自住之政策目的。

就年齡分配部分，青安貸款自100年6月15日取消年齡上限，借款人年齡原定為20歲至45歲，放寬為20歲以上，適用迄今。以新青安貸款112年8月1日至114年10月底核貸案件（13萬9,957戶）分析，未滿40歲者達10萬1.687戶，占總戶數比率逾7成（約73%），50歲以上者 7,444戶僅約5%，顯示青安貸款以青壯年族群為主，與國家協助青年安居之政策方向一致。

就年收入部分，以新青安貸款112年8月1日至114年10月底核貸案件（13 萬9,957戶）分析，借款人年收入100萬元以下者9萬463戶，占總戶數比率64.64%，超過100萬元至200萬元以下者3萬7,922戶，占總戶數比率27.09%，以上年收入200萬元以下者合計占比達91.73%；至超過200萬元計1萬1,572戶，占總戶數比率8.27%，顯示新青安貸款仍以中產階級為主要受惠對象。

黃珊珊在立法院財政委員會質詢財政部政次阮清華時表示，50歲以上的高年齡者新青安貸款有7千多戶，佔5%。每年200萬以上的高所得者有1萬多戶，佔8.27%。但這樣比例雖然算低，但高所得者得到新青安貸款利息補貼，合理嗎？

阮清華說，他們現在也在積極檢討。

黃珊珊追問，如果接下去的新青安貸款政策在今年7月就要到期了，財政部現在的立場是什麼？

阮清華說，目前在徵詢各相關單位的意見。因為行政院長卓榮泰已經有講說，不會照舊的一直實施。未來要怎麼用什麼方式來呈現，正在研議。

黃珊珊說，這8千多件的違規案，也就是他不是自己買、自己租而是當人頭，甚至還租給別人，還去拿了利息補貼，真的很離譜。金額高達1億8千萬，現在還在持續的清查嗎？

阮清華說，對，現在進入第五波的清查。

