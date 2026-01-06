黃珊珊96歲母親進ICU 柯文哲親赴探視背影照曝光

民眾黨立委黃珊珊高齡96歲的母親傳出病況，目前正在加護病房接受治療。前民眾黨主席柯文哲5日親赴醫院探望，黃珊珊今（6）日清晨透過臉書分享柯文哲在病床前的背影照，表達感謝之意，並堅信母親的病情會迅速好轉，展現了對母親康復的殷切期盼。

柯文哲探視黃珊珊高齡96歲的母親。（圖／黃珊珊臉書）

黃珊珊自去年底便顯露對母親病情的擔憂，她於12月27日透露，母親其實已住院一個月，導致她無法參加許多活動。兩天後，她簡短說明母親正在加護病房，情況尚稱穩定。而在跨年夜，黃珊珊感性地將新年第一個願望獻給母親，期盼她能恢復健康，繼續一年又一年地陪伴自己。

民眾黨立委黃珊珊。（圖／資料照）

根據黃珊珊6日清晨在臉書的發文，她寫道：「謝謝阿北昨天到醫院加護病房看媽媽，我相信黃老美一定會很快好起來！」文字間流露著對柯文哲探訪的感激。從去年底至今，黃珊珊多次發文為母親祈福，包括「黃老美加油！」等話語，顯示母女情深。

黃珊珊與母親的感情深厚，她過去曾分享一段往事，透露母親在40歲時懷上她，當時因家中已有五個孩子，曾一度打算放棄。然而，當天由於醫師過於忙碌，讓母親在醫院久候，最終母親一氣之下便直接返家，這才讓黃珊珊有機會來到這個世界。

