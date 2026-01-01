黃珮琪新戲飾口腔癌患者 嘆治療過程在臉部留痕跡

（中央社記者洪素津台北1日電）演員黃珮琪在戲劇「整形過後」飾演口腔癌患者，戲外為更貼近角色諮詢口腔癌患者的治療過程，她不捨地說：「口腔癌在臉部會有很大的變化，而女生更是在乎容貌上的改變。」

黃珮琪繼以電影「我家的事」入圍金馬女配角獎，這次在「整形過後」飾演年輕卻罹患口腔癌的角色，劇中她面對外貌逐漸失去掌控，容貌焦慮讓她在治療與愛情之間面臨抉擇。

黃珮琪透過新聞稿分享，在拍攝前曾諮詢口腔癌患者的治療過程及康復後的狀況，了解到患者的辛苦，「尤其口腔癌在臉部會有很大的變化，女生更是在乎容貌上巨大的改變。」

黃珮琪這次在劇中與以電影「角頭」走紅的張再興飾演一對愛侶，黃珮琪笑說：「飾演再興哥另一半很有趣，平時在作品看到他的身影都滿兇狠或幽默，和他演感情戲的過程非常特別，裡面的戲分展現了愛情的不離不棄，請多關注。」

「整形過後」每週六晚間9時在公視首播，連播2集；晚間11時在公視+、LINE TV、MyVideo、Hami Video播出2集；八大戲劇台、中天綜合台、龍華電視台、三立電視台與華視將於今年接棒播出。（編輯：張雅淨）1150101