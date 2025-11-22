黃琤婷總質詢力促改革 縣政瓶頸與淹水補助受檢視
（記者陳志仁／宜蘭報導）宜蘭縣議員黃琤婷在縣議會總質詢中，針對縣政核心問題提出多項的質疑與建議，要求代理縣長林茂盛檢視接任 11 個月以來仍未突破的施政瓶頸；林茂盛強調，「沒有困難做不到的事、該做的就要去做！」黃琤婷回應，「既然縣長認為努力做沒有做不到，也請縣長做到。」
黃琤婷指出，宜蘭長年培育多位國手，但體育業務分散於不同局處，缺乏專責單位統籌，選手與教練必須自行尋找資源，建議成立體育局整合資源、對接中央；林茂盛則表示，縣府正推動三級到四級的培育路線，但坦言成立體育局需至少 20 名人力，財劃法上路後人力拮据。
黃琤婷批評，正因資源有限，更需要體育局承接整合、對接中央，「而不是讓基層自己想辦法。」
黃琤婷指出，今年詐騙案件略降，但財損仍逾 11 億元，羅東郵局多次成為詐騙的提款熱點，但宜蘭警力缺額近三年擴大至 130 人，消防缺額率達 15%，直接影響巡邏、夜間快打及熱點巡簽能量；因此，她要求縣府提出警力補足時程及改善計畫，強調「治安要改善，缺額不能再拖。」
針對淹水補助的爭議，黃琤婷批評現行制度不符人性，包含公告晚、集合住宅地下室與泡水車店家無補助，以及低水深損害無補助等問題；她建議以街廓認定取代照片佐證，納入公共設施補助，並向中央爭取泡水車與店家補助，同時調整標準為「水深＋實際損害」。
黃琤婷並引用水利署圖資直指，蘇澳淹水 76 公頃中有 70% 位於阿里史溪集水區，主因包括地形封閉、濕地消失與排水坡度不足；要求縣府提出完整「宜蘭縣治水藍圖」，包含工程與非工程並行、排水瓶頸改善、滯洪空間與避難動線，並建立全縣一致科學化清溝 SOP。
黃琤婷提醒，淹水衝擊不僅限於水資處，而是涉及涉及農業、觀光、社福與衛生，從農損、旅遊形象到災後衛生風險，都需跨局處整合，災害恢復需至少一個月甚至半年；質詢結束時，她送給縣長一件淹水勘災必備的青蛙裝，象徵「希望永遠用不到，但需要的時候不能沒有」。
