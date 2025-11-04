黃琤婷要求宜縣府強化自殺防治

根據衛生福利部最新統計，去年全國自殺死亡人數突破四千人，自殺再度重返十大死因之列，其中青少年與中壯年族群自殺死亡皆呈上升趨勢。宜蘭縣議員黃琤婷昨（四）日在議會質詢時指出，「自殺不是數字，是求救訊號。」她呼籲縣府全面提升自殺防治系統，公開數據、強化跨局處合作及高風險個案追蹤，讓制度真正接住每一條生命。

黃琤婷表示，縣府近年陸續導入自殺通報、轉介、守門人教育與校園合作等制度，方向正確、值得肯定；但根據衛福部公布的「一○四-一一三年縣市標準化自殺死亡率」資料，宜蘭縣仍位於全台偏高區間，顯示整合力度與防治能量仍有待強化。

「能救回一個人，就是救回一個家庭。」黃琤婷表示，青少年心理壓力、家庭支持斷裂、社會孤立、職場壓力與心理疾病等因素累積，讓危險訊號更需提前掌握。她呼籲縣府以更積極態度整合力量，「希望宜蘭成為全台最有溫度的縣市，讓沒說出口的求救也有人聽見。」

衛生局長徐迺維回應指出，這兩年自殺樣態確有明顯變化，四十四至六十四歲中壯年族群比例增加。徐迺維提到，縣府這幾年進行大規模心理健康篩檢，共完成五萬多筆資料，異常率約百分之一點四，約七百人，均已完成轉介處理。