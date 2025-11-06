黃琤婷要求路口淨空制度化

尖峰時段路口壅塞與違規停車亂象，長期困擾宜蘭鄉親。宜蘭縣議員黃琤婷昨（六）日在議會質詢時指出，縣內多處主要幹道，如中山路、興東路、純精路口等地，時常出現車流「卡死」狀況，造成交通癱瘓，更可能延誤消防與救護車通行，已成公安隱患。黃琤婷表示，交通管理不只是罰則與執法，更是公共教育工程。「讓民眾知道什麼時候該停、該讓，才能減少衝突與誤會，讓道路更安全、行人更放心、交通更順暢。」

黃琤婷強調，宜蘭應全盤檢視交通管理策略，從「路口淨空」、「標線清晰」、「宣導到位」、「導護安全」四大方向著手，整合交通處、警察局與教育處力量，透過制度、科技與教育並行，打造宜蘭安全、有序、順暢交通環境，讓鄉親每天出門都順暢安心、平安回家。

黃琤婷表示，縣府應儘速盤點高壅塞路口，全面設置「禁止佇留黃網線」，並搭配科技執法與即時影像監控，確保路口淨空不被佔用。她也主張導入「AI智慧號誌系統」，依即時車流調整燈號，避免固定秒數造成的瓶頸。

黃琤婷建議縣府與警方、交通處合作，清查有爭議的模糊標線、統一標準，並推出「交通標線懶人包」與社群圖卡，從社區、校園同步推廣，用「看得懂的標線＋看得到的提醒」取代誤會與抱怨。