黃琤婷要求「路口淨空」制度化 導入AI號誌、補助導護裝備 並籲強化標線與宣導 打造宜蘭安全通暢交通網

宜蘭縣議員黃琤婷要求「路口淨空」制度化，導入AI號誌、補助導護裝備，並籲強化標線與宣導，打造宜蘭安全通暢交通網。（記者董秀雲攝）

尖峰時段路口壅塞與違規停車亂象，長期困擾宜蘭鄉親。宜蘭縣議員黃琤婷今（六）日在議會質詢時指出，縣內多處主要幹道，如中山路、興東路、純精路口等地，時常出現車流「卡死」狀況，造成交通癱瘓，更可能延誤消防與救護車通行，已成公共安全隱患。黃琤婷表示，交通管理不只是罰則與執法，更是一項公共教育工程。「讓民眾知道什麼時候該停、該讓，才能減少衝突與誤會，讓道路更安全、行人更放心、交通更順暢。」

黃琤婷強調，宜蘭應全盤檢視交通管理策略，從「路口淨空」、「標線清晰」、「宣導到位」、「導護安全」四大方向著手，整合交通處、警察局與教育處力量，透過制度、科技與教育並行，打造宜蘭安全、有序、順暢的交通環境，讓鄉親每天出門都順暢安心、平安回家。

黃琤婷表示，縣府應儘速盤點高壅塞路口，全面設置「禁止佇留黃網線」，並搭配科技執法與即時影像監控，確保路口淨空不被佔用。她也主張導入「AI智慧號誌系統」，依即時車流調整燈號，避免固定秒數造成的瓶頸，提升交通效率，讓路口更順暢、安全。

針對學校周邊交通問題，黃琤婷指出，短時間接送量大，容易造成「車潮推擠」。建議縣府與警察局、教育處合作，試辦「動態車道管制」，於上放學尖峰時段暫時調整車道方向，加速分流；同時強化「導護協勤制度」，編列預算補助反光背心、雨衣、指揮棒等裝備，讓愛爸愛媽能在更安全的環境下維持秩序、保護孩子通行安全。

除硬體與管制作法外，黃琤婷強調，交通亂象不全是駕駛惡意，許多情況來自「標線模糊、宣導不足」。她指出，不少民眾仍誤以為「雙黃線閃燈可臨停」、「單黃線能久停」、「白線就是能停」、「紅燈可以右轉」等，形成違規與爭議。

「常聽到民眾反映：對面畫紅線不能停，那我停這側沒紅線為何開單？其實這樣也是違規，只是大家搞不清楚。」黃琤婷說，這顯示標線不夠清楚、宣導不足、規則難理解，非單靠開罰就能改善。

黃琤婷建議縣府與警方、交通處合作，清查有爭議的模糊標線、統一標準，並推出「交通標線懶人包」與社群圖卡，從社區、校園同步推廣，加強熱點科技執法與警示標誌，避免陷阱式取締，用「看得懂的標線＋看得到的提醒」取代誤會與抱怨。