黃琤婷關切淹水補助進度 盼中央儘速撥款

▲宜蘭縣議員黃琤婷關切淹水補助進度，盼中央儘速撥款助鄉親安心過年。（記者董秀雲攝）

農曆年將至，宜蘭縣議員黃琤婷近日接獲多位受災民眾反映，中央淹水加碼補助款項至今尚未到帳。面對修繕房屋與年節開銷雙重壓力，黃琤婷呼籲中央體恤基層，儘速明確撥款期程，讓受災鄉親能寬心過好年。

黃琤婷強調，她將持續站在民眾立場反映地方心聲，盼中央部會能主動說明撥款進度。民眾若對進度有疑慮，可逕洽服務處或縣府社會處尋求協助。

由宜蘭縣政府負責的「淹水超過五十公分」一萬元補助，凡各公所完成收件並送交縣政府的案件，皆已完成撥款；尚在公所端或尚未送達縣府的個案，黃琤婷也請縣府在完成收件後儘速辦理。然而，中央加碼的淹水補助經費目前尚未撥入縣庫，地方政府亦未接獲具體撥款方式與時間表，導致民眾在焦急等待中感受到壓力。

「鄉親需要的只是一個明確的時間點與安心感。」黃琤婷轉述，受災家庭大多已先行負擔修繕費，若補助能及時到位，將是雪中送炭。