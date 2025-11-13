黃琤婷：調整補助標準 使制度更貼近需求

近日豪雨重創宜蘭多個地區，不少住戶家中家具泡水、電器毀損、地板掀起，清理工作更是身心俱疲。宜蘭縣議員黃琤婷指出，現行中央及地方的淹水補助機制以「水深達五十公分」作為主要門檻，表面上看似明確，實際卻與災民的生活困境脫節，呼籲政府應檢討並調整補助標準，使制度更貼近現實需求。

縣議員黃琤婷強調，災害發生後，政府的責任不只是重建，更是看見每一戶的困境。「標準可以清楚，但不能冷冰冰。制度要公平，就必須回到現場、理解人民真正的需要。」

黃琤婷表示，過去幾天在第一線勘災時，看到許多住戶家中僅淹水二十至三十公分，但家具、床墊、地板與家電已嚴重受損。「五十公分」門檻雖是各縣市普遍採用的標準，但實務上並不能完整反映災後的真實損失，也造成許多鄉親因水深不足而無法獲得協助，既不公平，也不符合災害補助的初衷。

她指出，淹水時間長短往往比水深更影響損害程度，尤其許多老舊社區的屋內地面材質容易因受潮崩壞，家具也可能因長時間泡水報廢。黃琤婷質疑：「只看水深，而忽視家具損壞、結構受潮、生活功能喪失，政府這樣的補助方式是否真的公平？」

此外，對於多年多次淹水的住戶，現行補助制度並未考量「累積損害」，使得同一住戶每次只能重複面對損失、卻沒有更完善的補償或體系改善。她強調：「有些家庭五年被淹三次，損失早已不是一次性補助可以彌補。制度必須考量累積災害，而不是把住戶當成每次都從零開始。」

黃琤婷呼籲中央與地方政府共同檢討現行制度，並提出三點建議：檢視「五十公分」門檻是否過時，調整為『淹水＋實際損害』的綜合判斷。將家具損壞、電器受潮、地板受損等項目納入補助評估，以反映實際生活損害。研擬「累積災損」機制，讓多年反覆受災的住戶能獲得更合理的補助與配套。