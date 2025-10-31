黃瑄不願太早當阿嬤：誰叫我阿嬤我會哭

尹昭德(中)對於劇中女兒的遭遇很是心疼。（圖／台視）

《寶島西米樂 傳承》中，尹昭德與黃瑄意外得知女兒懷孕，突如其來的打擊，讓一家三口震驚與心力交瘁。尹昭德下戲後回到休息室仍紅著眼眶，難掩激動的情緒：「原本以為只是身體不舒服，這樣就已經夠擔心了，結果居然是懷孕。到底要多悲慘他們才會甘願？」

劇中飾演女兒「海珍」的蔡祥情緒爆發，崩潰地推開父親，甚至將劇中罹患帕金森的尹昭德推去撞牆。尹昭德笑說：「她其實只輕輕推一下，我就飛得超遠。」黃瑄也笑說：「蔡祥已經有收力了，爸爸也是個很會演的表演者。」更打趣虧尹昭德：「那你這樣很適合『碰磁』耶！」

原本劇情設定中有一場「巴掌戲」，曉蘭（黃瑄飾）一怒之下呼女兒一巴掌，但黃瑄與導演討論後決定刪除。對此她解釋：「劇中寶島西服店家庭的教育風格著重溝通，曉蘭處事理智多於感性，而且海珍已經很可憐了，這巴掌真的打不下去。」在考量實際操作的難度後，忍痛討論刪減戲份。黃瑄在劇中面對女兒意外懷孕很無法接受，現實生活中，她表示自己兒子還小，又忍不住帶入母親心情：「我還不想這麼早當阿嬤！叫我阿嬤我真的會哭耶！」她補充說：「孩子從欄杆上摔下來、手差點斷掉我就快嚇死，真心無法想像劇中這種狀況。」

