黃瑄投資慘賠6位數 「貴婦面前陪笑」處境超尷尬

黃瑄在《寶島西米樂 守護》中飾演「曉蘭」，遭遇事業重創，處境尷尬，總是戰戰兢兢地面對客人。戲外的她最近經營副業，不諱言去年10月因為投資股票慘賠20萬，於是轉念把錢拿去投資。

黃瑄拍攝低聲下氣陪笑的戲碼時，心境回到初入戲劇圈的那段日子。（圖／台視）

角色曉蘭身體欠佳，休息了一段時間，但近來因得罪高官遭到封殺，業績瞬間歸零，店內兩位師傅中和與義成一時也束手無策，讓這位「鎮店之寶」不得不打起精神主動出擊，前往貴婦家送禮陪笑，時而鞠躬道歉、時而笑臉賠不是。

這場戲黃瑄全程站著、不敢坐下，凸顯角色的尷尬處境，她形容，就像回到剛踏入戲劇圈的新手時期：「到製作單位面試戰戰兢兢、如履薄冰，察言觀色揣摩上意，被罵、被酸、被嫌還要陪笑。」也坦言，劇中畢竟是自己店裡先出了問題，角色姿態本來就必須放低。

黃瑄(中)為了店內生意和貴夫人鞠躬陪笑。（圖／台視）

黃瑄近期也開始經營副業，不諱言就是希望增加被動收入，自爆起因是去年10月投資股票慘賠20萬元，她直言：「這錢不如拿去買機器投資，只要有客人我就有收入，怎麼那麼傻亂買股票。」於是轉念與自己的美睫師合作，以店中店的形式投入牙齒淨白加盟。

黃瑄認為，身為演員其實也是自己的老闆，需要為每一次演出品質負責，「不管是製作單位還是觀眾，心裡都會默默打分數。」都是在經營信任感。唯一不同的是，實體經營還得面對店租與人事成本，而演員只要顧好自己三餐、把戲演好即可。她也表示，實際投入後才發現，產品好只是基本，怎麼讓大家知道產品好，宣傳行銷才是最難的。

《寶島西米樂 守護》每週一至週五晚間8點至9點於台視頻道首播，晚間9點至10點重播。

