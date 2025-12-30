黃瑄車禍帶傷敬業演出 角色虛弱也有病直言「很玄」

黃瑄（右）透露拍攝生病戲時，經常說幾句話就覺得喘。（台視提供）

黃瑄在《寶島西米樂 守護》飾演曉蘭，在丈夫離世後，接連遇上人生打擊，不僅女兒離家出走，原本店內的得力助手也另起爐灶，導致生意一落千丈，讓她身心狀態大不如前，近來劇中經常以病容現身，講不到幾句話就咳嗽不止，甚至接連昏倒，由於心臟不舒服，劇中時常用手摀著胸口，相較過去打扮精緻、意氣風發的模樣形成強烈對比。

黃瑄回憶拍攝生病狀況的這段日子，直言「很玄」，她透露因為當時拍攝一連串臥病在床的戲碼時，正好也是在發生車禍之後，復健過程腿部穿戴著支架，連帶行動緩慢，戲裡戲外同步感受到身體的不適，彷彿角色狀態不知不覺投射到自己身上。她表示：「拍戲時真的覺得自己氣很虛，講幾句話就會喘，也分不清到底是生理影響心理，還是心理影響生理。」

黃瑄近來角色內心有巨大的悲傷壓在心頭。（台視提供）

她在表演上也刻意調整聲線與呼吸方式，將原本中氣十足、自嘲像「博美狗」般的說話方式，轉為低沉且帶有氣音的表現，營造出整個人「輕飄飄」、「虛弱」的狀態，細膩呈現角色在身心層面的轉變。談到情緒戲，她坦言有時反而害怕看到劇本上寫著「痛哭流涕」，黃瑄表示：「情緒真的到了一個程度，自然就會哭出來，硬用技巧反而對演員很傷，體力負荷也很大。」

