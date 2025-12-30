黃瑄車禍帶傷演出 虛弱病容是真的

黃瑄最近時常以病容現身。（圖／台視）

台視八點檔年度大戲《寶島西米樂 守護》劇情扣人心弦，昨(12/29)全體平均收視創下1.32新高。劇中黃瑄飾演的「曉蘭」在丈夫離世後，接連遇上人生打擊，女兒離家出走、店內的得力助手另起爐灶，導致她身心狀態大不如前，經常以病容現身。

黃瑄回憶拍攝生病狀況的這段日子，直言「很玄」，她透露因為當時拍攝一連串臥病在床的戲碼時，正好也是在發生車禍之後，復健過程腿部穿戴著支架，連帶行動緩慢，戲裡戲外同步感受到身體的不適，彷彿角色狀態不知不覺投射到自己身上。她表示：「拍戲時真的覺得自己氣很虛，講幾句話就會喘，也分不清到底是生理影響心理，還是心理影響生理。」

廣告 廣告

黃瑄形容，「曉蘭」在丈夫過世後，就像心裡被打斷一條腿，只能硬撐著生活。除了先前照顧慢性病患者、承擔家庭與事業的經營壓力，女兒又接連出狀況，長期累積的悲傷與責任，讓她逐漸走到身心崩潰邊緣。她在表演上也刻意調整聲線與呼吸方式，將原本中氣十足、自嘲像「博美狗」般的說話方式，轉為低沉且帶有氣音的表現，營造出整個人「輕飄飄」、「虛弱」的狀態，細膩呈現角色在身心層面的轉變。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

曹西平生前悲嘆「沒家人」！4兄弟對失智父不聞問 姪子女同樣冷血

曹西平猝逝！醫示警「多人無症狀」 1高危險族群恐須送ICU搶命

曹西平後事全安排好？他早交代3細節 坦言最怕「一個人在家走了」