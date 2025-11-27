黃瑋昕化身超現實天使 20小時拍攝期全靠意志力撐住

黃瑋昕在新歌MV中化身超現實天使。（圖／索尼音樂提供）

都會潮流創作女聲Haezee黃瑋昕，憑首張專輯入圍第33屆金曲獎最佳新人獎後，沉潛三年，帶來全新創作專輯《UNLOCKED》。主打歌〈我為未知活著〉MV主要都在山林裡取景，偏偏天候不佳，不時飄雨，入夜更是下起大雨溫度驟降，Haezee冷到不自覺發抖，且拍攝長達近20小時，全靠意志力撐住，她說：「一開機，我必須要強逼自己的身體和嘴巴不要發抖，才能拍攝。」

〈我為未知活著〉歌曲探問生命的本質，也接受無解的真相，當答案不再是終點，懷疑便成為信仰的一部分。MV中她一人分飾三角，第一個角色是「好奇的求知者」，在綠意盎然的森林裡，她被一陣輕微的呼喚喚醒，她睜眼，髮絲還沾著露水，緩緩起身，穿過樹間。這個角色身著飄逸的白色連身裙，在山林裡穿梭，但拍攝日的前幾天時間都是雨天，泥土被踩成爛泥，她要走得優雅帶有仙氣，還要留意不要弄髒裙襬，直呼：「很挑戰核心。」拍到後來，天空開始飄雨，她的頭髮已不聽使喚，當天是長直髮造型的她說：「因為我有自然捲，一淋到就捲起來，真的是很用力在讓頭髮保持是直的。」

〈我為未知活著〉MV主要都在山林裡取景。（圖／索尼音樂提供）

隨後，Haezee換上完全貼身的銀色造型，背上羽毛翅膀，化身超現實天使，不過要穿進這套衣服，對她而言是一大挑戰，一方面翅膀很沈重，雙肩被勒得很痛，另一方面造型太合身，無法再穿發熱衣，但拍攝時間到了晚上又下大雨，她冷到不斷發抖，但一開機，她脫掉禦寒衣物，努力不讓自己發抖，並做出導演的所有要求，尤其是一鏡到底的鏡頭，她全情投入，把手中的劍往心臟刺，導演大聲叫好，讓她開心到忘了寒冷，笑說：「那一瞬間我的想法是過去的我必須死去，新的我才能重生，很開心達到導演的要求。」不過也因為盡力演出，手中的劍被她弄斷，幸好現場有能及時修補的工具，讓她大呼好險。

