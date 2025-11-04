黃瑋昕只穿透明薄紗0贅肉！火辣好身材全都露

Haezee黃瑋昕推出新作。（索尼音樂提供）

Haezee黃瑋昕憑藉首張個人專輯《LOVE MAZE》入圍第33屆金曲最佳新人獎，2025年她啟動全新的音樂計劃，1月發行的單曲〈ONLY WITH YOU〉被韓國女團Red Velvet成員Joy和泰國GL演員Emi Thasorn的IG貼文上搭配使用，讓Haezee十分驚喜；隨後釋出的靈魂抒情創作單曲〈The One That Got Away〉。

在《UNLOCKED》專輯中，Haezee黃瑋昕以細膩的聽覺美學與極具直覺的音樂感，從旋律線的流動、節奏層次的編排，到聲響設計的每一個細節，都精準呈現對聲音與情感的掌控力。專輯主軸覺醒之歌〈我為未知活著〉透過弦樂與鋼琴交織出電影般的張力，探問生命的本質，同時也是Haezee在演唱上的最大挑戰，她說：「演唱壓力很大，做了很多從來沒有過的聲音挑戰。」

Haezee黃瑋昕推出新作。（索尼音樂提供）

而專輯的主視覺是讓Haezee充滿藝術性的透明造型，十分大膽，更是不容一絲贅肉才能展現完美線條。造型以共存為核心，以設計理念「展示身體原貌」的衣著，象徵她對情緒與身體的誠實。

