黃瑋昕性感馬甲＋皮裙超火辣！工作一半突爆「快不能呼吸了」
黃瑋昕Haezee推出新專輯《UNLOCKED》，日前拍攝〈懂事得可以〉MV，場景設定在舊式的KTV中，Haezee飾演被困在KTV之中的幽魂，不停地唱著歌，呼應到歌曲描述受困在一段感情中的情境。這也是Haezee首次挑戰女鬼演技，她以一種十分無奈又無法逃脫的心情來詮釋，不過她的女鬼造型是馬甲配上皮裙，個性又性感，但非常合身，她笑說：「一度拍到真的差點無法呼吸了。」
Haezee黃瑋昕〈懂事得可以〉MV以「人的一生會經歷三次死亡。一次是肉身停止呼吸，一次是遺體被腐蝕殆盡，最後一次是當沒有人再提起自己的名字時，那便是最後一層死亡，不會有人再記得自己」的概念為起點，Haezee飾演一個長期活在舊式KTV中的鬼魂，透過卡匣式錄音機，每天重複錄下自己的聲音，希望每次有新的客人播放點唱機時能夠再次唱起她的歌，記得她，以此逃避最後一層死亡，深深被困在其中。這次在懷舊的KTV中拍攝，她說：「我第一次來，現場真的是復古又很家常的擺設，讓這裡的氣氛格外溫馨。加上我在MV中都是用卡帶錄下我的聲音，結合在一起有種回憶殺的感覺。」
這次MV的全新造型是非常合身的馬甲配上皮裙，充滿個性美，不過也因為太合身，讓Haezee直說：「要一直保持很挺的身形，一度緊到覺得快不能呼吸了，每次的造型都是高難度！」且沒想到繼拍攝〈我為未知活著〉MV後，這次拍攝當天再度遇到寒流來襲，她必須在半夜上天台取景，雖然頭上戴了毛絨絨的毛帽，但完全無法幫助身體保暖，她笑說：「這次也必須努力對抗低溫了。」
