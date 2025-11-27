黃瑋昕火辣連身造型秀性感美胸辣爆 大雨狂撐20小時冷到發抖

Haezee黃瑋昕推出新專輯。（索尼音樂提供）

Haezee黃瑋昕以首張專輯入圍第33屆金曲獎最佳新人獎，持續在音樂創作上努力，在相隔三年後，推出全新創作專輯《UNLOCKED》，推出新歌〈我為未知活著〉MV，她在MV中一人分飾三角：白衣女子、天使和Haezee本人，三個角色在不同維度裡交錯投射。

MV主要都在山林裡取景，偏偏天候不佳，不時飄雨，入夜更是下起大雨溫度驟降，Haezee冷到不自覺發抖，且拍攝長達近20小時，全靠意志力撐住，「一開機，我必須要強逼自己的身體和嘴巴不要發抖，才能拍攝。」

廣告 廣告

她在現場換上貼身的銀色造型，背上羽毛翅膀，化身超現實天使，不過要穿進這套衣服，對她而言是一大挑戰，一方面翅膀很沉重，雙肩被勒得很痛，另一方面造型太合身，無法再穿發熱衣，但拍攝時間到了晚上又下大雨，她冷到不斷發抖，但一開機，她脫掉禦寒衣物，努力不讓自己發抖，並做出導演的所有要求，尤其是一鏡到底的鏡頭，她全情投入。

Haezee黃瑋昕推出新專輯。（索尼音樂提供）

她笑說：「那一瞬間我的想法是過去的我必須死去，新的我才能重生，很開心達到導演的要求。」不過也因為盡力演出，手中的劍被她弄斷，幸好現場有能及時修補的工具，讓她大呼好險。

更多中時新聞網報導

蘇丹紅將列後市場查驗 2產品未登錄最高罰百萬

拚遊日挨轟 卓揆：國旅優惠明年3月上路

蘇丹紅風暴 亦鴻遭重罰500萬