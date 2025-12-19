黃瓊慧嗆舒華影片是「另類行銷」 桃園市府反擊：這領域妳最內行 3

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／桃園報導

針對民進黨桃園市議員黃瓊慧批評韓國女團i-dle台灣成員舒華觀光宣傳影片流量低、質疑是「另類行銷」，桃園市政府新聞處長羅楚東今（19）日表示，相關影片在各大平台的整體流量已接近百萬次，不僅引發高度討論，也累積相當正面的好感度，與黃瓊慧的說法明顯不符。

羅楚東直言，若談到「另類行銷」，確實是黃瓊慧相當內行又專業的領域，過去多次未經查證的爆料，最後翻車收場的案例不勝枚舉；除了分不清楚省道與縣道，日前也因亂帶風向，引發社工與教育界強烈不滿，卻也讓其個人聲量一再攀高，堪稱另類行銷的經典操作。

廣告 廣告

羅楚東指出，舒華以桃園人身分為家鄉代言，本就是一樁美事，相關宣傳成效也持續發酵，國內外討論度不斷升溫；反觀黃瓊慧身為在地民代，卻選擇在此時唱衰家鄉行銷，言行是否恰當，就讓外界公評。

桃園觀光旅遊局說明，「來桃園，舒華的家鄉」影片採取「多平台分眾曝光」及「國際社群協作」策略，影片上架僅兩日，統計觀旅局官方 Instagram、YouTube 及其他串流平台，總瀏覽次數突破 100 萬次，並獲得多家國際時尚與生活媒體主動轉載，包括 Vogue、ELLE、GQ 等，整體曝光與觀看表現亮眼。

觀旅局進一步指出，i-dle 官方 Instagram 同步發布相關內容後，吸引大量韓文、英文及日文粉絲留言，紛紛表示「原來桃園這麼美」，顯示影片不僅在台灣擴散，更精準觸及桃園積極爭取的日韓等國際旅客市場。舒華的高人氣，已成功為桃園觀光打開國際對話的窗口，市府後續也將持續透過多元管道深化桃園的國際能見度。

照片來源：翻攝自i-dle 官方粉絲團

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

丹娜絲風災《妃常負責》紀錄影片真實呈現 陳亭妃：永遠站在人民最前面

綠委齊聚挺農民！衛環經濟下週排審 蔡易餘籲：津貼調高、排富排除唯一自住

【文章轉載請註明出處】