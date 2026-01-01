黃瓊慧批桃市府跨年丟包民眾！詹江村打臉她又翻車：民進黨議員是主辦者

有桃園網友發文爆料，跨年夜參加「大古山馬上有錢跨年晚會」，結果新年第一天就被桃園市政府丟包在山上，民進黨桃園市議員黃瓊慧指稱「太扯」。對此，國民黨桃園市議員詹江村回擊，該場活動主辦單位是民進黨議員許清順，大酸黃瓊慧新年第一天就大翻車。

民進黨桃園市議員黃瓊慧。（圖／黃瓊慧臉書）

黃瓊慧今（1）日中午在臉書發文，稱在Threads看到不少對於桃園跨年活動的抱怨文，昨晚雨很大導致參加的人很少，我們都能體諒。黃瓊慧還PO網友在Threads發文的截圖，網友指稱新年第一天就被桃園市政府丟包在山上，不但開局不利，而且雨很大，末班車時間還沒結束，結著站了20分鐘都沒車。

黃瓊慧甚至還列出6點，稱因為宣傳不夠，不少人以為桃園沒辦跨年；煙火施放的位置沒跟著舞台一起，讓大家直接錯過；丟包民眾、接駁還沒到末班車就沒派車來載人；球場排水問題待解；政治人物最後2分鐘一直在大合照、很怕倒數來不及；經費2950萬元出捷運沒指引也沒雨備，歌手一直淋雨等問題。

對此，詹江村在臉書發文回批，新年以為可以有新氣象，結果三寶2026第一天又翻車，想臭桃園市長張善政卻臭到民進黨自己人。古有一桃殺三士，今有鄉民女神一文殺三同志。三寶議員，進入2026年還是三寶。該翻的車，早晚都會翻。

黃瓊慧在臉書發文稱有民眾抱怨被桃園市政府丟包。（圖／黃瓊慧臉書）

詹江村表示，鄉民女神新年第一天就迫不及待要找張善政的麻煩，發了一篇「跨年抱怨大全」，結果她眼中的種種太扯，都成為迴力鏢，讓自己的同志背上插滿箭。

詹江村指出，三寶議員，關心的從來不是桃園辦得好不好，而是有沒有機會酸、有沒有流量、有沒有版面。真正關心桃園的人，絕對不是跨年夜滑手機抄網友留言，找機會發文酸市政府。

國民黨桃園市議員詹江村打臉黃瓊慧說法。（資料照／中天新聞）

最後詹江村再次提醒三寶一句，拿妳最愛的高雄跨年來對比，舞台上站的除了陳其邁之外還有許智傑、賴瑞隆，外加一排排民進黨議員，妳對昨晚桃園跨年晚會倒數的評論，我原封不動還給妳。

