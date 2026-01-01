黃瓊慧批桃市府跨年丟包 詹江村酸：今年第一天就翻車

有網友發文，指「新年第一天就被桃園市政府丟包在山上」，民進黨籍桃園市議員黃瓊慧指「真的也是太扯」。桃園市新聞處長羅楚東說明，該跨年活動由「大古山休閒農業區發展協會」主辦，接駁車運行由主辦單位與客運業者協調安排。（賴佑維攝）

有網友發文，指「新年第一天就被桃園市政府丟包在山上」，民進黨籍桃園市議員黃瓊慧指「真的也是太扯」。國民黨桃園市議員詹江村回擊，指活動是大古山休閒農業區發展協會舉辦，理事長還是民進黨議員，大酸今年第一天就翻車。

黃瓊慧在網路社群發文，指看在Threads看到桃園跨年滿滿抱怨文，能體諒雨很大參加的人很少，但她質疑宣傳不足、煙火位置不佳，還有丟包民眾，接駁車還沒末班車就沒派人，球場排水問題、政治人物大合照、出捷運沒指引等等。

國民黨桃園市議員詹江村發文回擊，指黃瓊慧在今年第一天又翻車，指想臭張善政卻臭到自己人。詹江村說，合照時，也有民進黨議員舞台上跟著倒數。至於跨年有網友被丟包，詹江村說，該活動根本不是桃園市府主辦，是「大古山休閒農業區發展協會」辦的，協會理事長也是民進黨市議員許清順。

詹江村質疑，真正關心桃園的人，絕對不是跨年夜滑手機抄網友留言，找機會發文酸市政府。

桃園市新聞處處長羅楚東也說，該協會已對外發出聲明，說明接駁車提前結束服務的原因。對於主辦單位在未確認現場已無民眾就提早結束接駁車服務，主辦單位有責任對因此受到影響的民眾清楚說明。該協會歷年皆舉辦大古山跨年活動，市府也將會要求其檢討相關環節，避免類似情況再發生。

羅楚東也強調，對於民進黨議員在未經查證的情況下，即見獵心喜在網路發文帶風向歸咎市府，特定媒體甚至在沒有跟市府求證，就以「張善政出大包」為題報導，以偏頗角度誤導外界、攻擊市府，令人相當遺憾。

該協會道歉聲明指現場天候不佳，人潮比預期稀少，接駁車提前結束，導致部分民眾未能順利搭車，深表歉意。未來也會持續加強溝通，確實落實公告接駁時程，避免類似情況再度發生，確保民眾交通與活動安全。

