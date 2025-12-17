黃瓊慧烏龍爆料「喪失菸彈進校園」翻車！網轟：別為聲量傷害孩子

桃園一名國中女學生日前在校內吸食電子煙後出現身體顫抖、昏厥等異常狀況，民進黨桃園市議員黃瓊慧隨即在社群平台發文指控是「喪屍煙彈」入侵校園。然而，桃園市警局少年隊澄清，該名學生尿液及查扣煙油對喪屍煙彈成分均呈陰性反應。黃瓊慧事後在Threads上發文辯稱「其他複雜因素已超越個人能揭露的範圍」，引發網友不滿狂洗版，痛批「不要為了聲量而傷害孩子好嗎？」

黃瓊慧烏龍爆料女國中生吸食「喪屍煙彈」（攝自黃瓊慧臉書）

桃園市警局少年隊表示，案發後於9日前往學校進行初步篩檢並查扣證物，並在取得家長同意後，於隔日採集該女學生的尿液樣本。警方將查扣的煙油送往尖端先進醫藥公司，女學生尿液則送新生生物科技公司，兩家專業鑑驗公司針對「喪屍煙彈」之檢驗結果均呈現陰性反應。因此，全案已排除施用毒品疑慮，轉為未成年私用電子煙案件，後續將函由教育局輔導、衛生局裁罰。

廣告 廣告

由於案發隔天，黃瓊慧便在臉書及Threads等社群平台上爆料，直言桃園一名國中女學生在學校「吸食喪屍煙彈」，出現全身顫抖、走路S型等詭異舉止。如今調查結果曝光，黃瓊慧也在個人社群平台回應，她表示此案初檢為陽性，複驗結果呈陰性，並質疑少年隊在案發隔天才入校採檢，錯失第一時間的採樣時機。

黃瓊慧強調自己有詢問檢驗科的朋友，得知學生使用的電子煙內，化驗可驗出微量依托咪酯，但從毛髮或尿液都驗不出，「沒超過某個數值就可能標示為零，但不代表這種有害的成分不存在。」她並在Threads上發文辯稱「其他複雜因素已超越個人能揭露的範圍」。

黃瓊慧再質疑警方採樣時機（攝自黃瓊慧 Threads ）

然而，網友對黃瓊慧的解釋並不領情，包含臉書及Threads下方都出現質疑聲浪。有網友表示「器具跟煙彈化驗了還是陰性啊！議員你的資訊不但造謠，被發現了還死不悔改耶！」也有網友直言，本來對她沒什麼特別的印象，但從這件事開始，會對她往後關切的議題都抱持著懷疑觀望的態度。

更有人批評「濫用民意代表媒體影響力，抹黑學校教職員與該位女學生，所以莫名其妙被妳抹黑的人是活該嗎」、「可以請妳下次查清楚在說..妳在造成家長跟小孩恐慌」。也有網友當起偵探翻出黃瓊慧過往「翻車事蹟」，質疑「請問黃議員是否還記得只依據鏡週刊報導內容就公審社工，而不查明全面和實際狀況事實呢？」

另有網友諷刺「真相已經是陰性，但某人的操作，從頭到尾卻陽性的政治操作」，更有人引用《社會秩序維護法》第63條第1項第5款指出，散布謠言足以影響公共安寧者應依法究責，呼籲大家檢舉黃瓊慧。

延伸閱讀

3萬人擠爆桃園大廟看阿波舞 鄉民女神酸桃市府反引眾怒：搞分裂真丟臉

鄉民女神批張善政有官味 詹江村酸爆：不然要喜歡前任銅臭味？

張善政挨轟沒坐鎮火災現場 網友酸爆民進黨議員：火神眼淚的原型