黃瓊慧酸舒華觀光片沒人看 詹江村打臉：突破宣傳同溫層

桃園市政府邀請桃園出生的南韓女團i-dle成員舒華擔任觀光宣傳大使，最近形象影片正式上線，不過，民進黨桃園市議員黃瓊慧表示影片觀看數太少，抨擊市府宣傳不力。對此，臉書粉專「政客爽」貼文表示，在i-dle官方IG和市府聯名發布，影片兩天突破88萬次，嘲諷黃瓊慧什麼車都上，也什麼車都翻；國民黨桃園市議員詹江村也回擊，影片討論度很高，留言有中文、韓文跟英文，證明打破了過往宣傳的同溫層。

桃園出生的南韓女團i-dle成員舒華。 (圖/中天新聞)

粉專「政客爽」今（19）日貼文提到，YouTube系統對於影片發布初期的數據顯示機制，通常需要48小時後才會準確，點名黃瓊慧拿觀看次數做文章是「缺乏常識」，且此次影片採多平台發布策略，光是搜尋YouTube上其他轉載或發布的頻道，都有2萬起跳的觀看數。

粉專「政客爽」也端出數據打臉，舒華所屬的i-dle官方Instagram帳號與桃園市觀旅局進行聯名發布，影片短短兩天內觀看數就突破88萬次；此外，i-dle擁有950萬訂閱的官方YouTube頻道也上傳了拍攝花絮，上線不到1天便累積超過2萬次觀看。粉專「政客爽」認為，這些數據顯示宣傳效益極佳，並非黃瓊慧所稱的「沒人看」。

詹江村今天也同樣在臉書貼文反駁黃瓊慧，表示各串流平台總瀏覽次數已突破100萬次，尤其i-dle官方YT也上傳拍攝花絮影片，引起熱烈討論，底下留言有中文、韓文跟英文，顯見此次行銷成功走入國際，打破過往的宣傳同溫層。

詹江村也開酸，應該讓黃瓊慧擔任明年度桃園形象大使，「畢竟當議員能夠翻車翻成精、翻到全國知名，放眼政壇，也只有我們桃園這一位！」

針對粉專「政客爽」、詹江村的貼文，網友紛紛留言，「一直翻車一直讓人笑」、「真的學不乖耶」、「一個桃園議員整天嘲笑桃園做啥？」，也有網友質疑，「她應該還不了解舒華的市場有多大」、「真的要得罪idle粉絲嗎？」

