黃甘霖「小心我盜走了你的心」追到A-Lin 蕭美琴是他頭號鐵粉



金曲歌后A-Lin（黃麗玲）日前在台東跨年演唱會的精采表現讓她再度翻紅，連帶老公黃甘霖也備受關注。前中職盜壘王「甘蔗」黃甘霖目前任職於中華職棒台鋼雄鷹，球迷都知道，副總統蕭美琴是其鐵粉，2003年中華隊榮獲亞錦賽亞軍的慶功宴上，蕭美琴送上擁抱和香吻，甚至黃甘霖奧運棒球名單意外落馬時，蕭美琴還差點飆淚。

台東縣跨年晚會討論度居高不下，A-Lin（黃麗玲）的老公黃甘霖也因這場晚會，再度受關注。兩人相識於酒吧，黃甘霖對A-Lin（黃麗玲）一見傾心，身為盜壘王的他，更用一句「小心我盜走了你的心」，成功追到老婆；兩人於2007年結婚，育有一女。

2003年A-Lin憑藉渾厚又動人的唱腔摘下金曲歌后，上台致詞時，都一一謝過父母、女兒和工作人員，唯獨遺漏了老公黃甘霖，讓婚變傳聞甚囂塵上；她事後在慶功宴上解釋，「有啦！家人就包括了，愛你在心口難開。」

台鋼雄鷹教練黃甘霖曾於2001年時奪下人氣王寶座，蕭美琴在早期從政的時候，可說是黃甘霖的鐵粉，當時，黃甘霖是統一獅「盜壘王」。

