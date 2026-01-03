黃甘霖「小心我盜走了你的心」追到A-Lin 蕭美琴是他頭號鐵粉
金曲歌后A-Lin（黃麗玲）日前在台東跨年演唱會的精采表現讓她再度翻紅，連帶老公黃甘霖也備受關注。前中職盜壘王「甘蔗」黃甘霖目前任職於中華職棒台鋼雄鷹，球迷都知道，副總統蕭美琴是其鐵粉，2003年中華隊榮獲亞錦賽亞軍的慶功宴上，蕭美琴送上擁抱和香吻，甚至黃甘霖奧運棒球名單意外落馬時，蕭美琴還差點飆淚。
台東縣跨年晚會討論度居高不下，A-Lin（黃麗玲）的老公黃甘霖也因這場晚會，再度受關注。兩人相識於酒吧，黃甘霖對A-Lin（黃麗玲）一見傾心，身為盜壘王的他，更用一句「小心我盜走了你的心」，成功追到老婆；兩人於2007年結婚，育有一女。
2003年A-Lin憑藉渾厚又動人的唱腔摘下金曲歌后，上台致詞時，都一一謝過父母、女兒和工作人員，唯獨遺漏了老公黃甘霖，讓婚變傳聞甚囂塵上；她事後在慶功宴上解釋，「有啦！家人就包括了，愛你在心口難開。」
台鋼雄鷹教練黃甘霖曾於2001年時奪下人氣王寶座，蕭美琴在早期從政的時候，可說是黃甘霖的鐵粉，當時，黃甘霖是統一獅「盜壘王」。
更多太報報導
《黑白大廚2》大出包！「料理怪物」身分洩 粉絲暴動狂轟「低級劇透」
餐廳千金淪小三偷吃閨蜜老公！「租屋當砲房」擺滿情趣內衣、潤滑油
悍妻「滾燙熱水潑丈夫」 他睡夢中驚醒裸身奔逃！法官認殺人未遂
其他人也在看
A-Lin「那魯one」是舊哏？網一看笑瘋：酒Lin！
娛樂中心／饒婉馨報導台東跨年晚會上，歌后A-Lin（黃麗玲）在台上突發奇想，即興唱出「那魯one、那魯two、那魯three，那魯 seven-eleven～」，逗趣諧音瞬間讓全場爆笑，相關片段也迅速在網路瘋傳並成為熱門新哏。然而，有網友特地翻出過往影片「考古」，才發現A-Lin這一系列創意十足的數字諧音哏，早在先前參與的中國節目中就曾展現過，歌迷不禁大讚：太有才。民視 ・ 1 天前 ・ 發起對話
台東跨年阿妹喊「縣長怎不見了」真相曝！網笑：招架不住
娛樂中心／饒婉馨報導今年台東跨年晚會不僅表演水準被封為「全台最頂」，集結了A-Lin、戴愛玲、葛仲珊等充滿能量的「大E人」，被網民戲稱根本是跨年限定的「烈酒女團」，更意外誕生了令全台笑翻的經典名場面。天后張惠妹（aMEI）在倒數煙火結束後，正準備慶祝卻突然疑惑「欸，縣長怎麼不見了？」，瞬間引發全場爆笑，事後更有網友挖出側拍畫面，揭開縣長當時「神祕消失」的逗趣過程，掀起熱烈討論。民視 ・ 1 天前 ・ 發起對話
梁靜茹現身廈門 粉絲為1事心疼替她抱屈
梁靜茹全新巡演「Best，茹果我不唱情歌」演唱會，去年11月從上海虹口足球場起跑，帶來一連串膾炙人口的情歌，讓台下粉絲聽得如癡如醉，3日更在廈門進行2026年首場演出，近來有網友將演唱會片段上傳至網路，只見梁靜茹身形似乎圓潤不少。中時新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
NBA》RJ Barrett 本季個人最高29分 暴龍大勝老鷹
RJ Barrett 得到球季最高的29分，Brandon Ingram也有29分，多倫多暴龍在美國緯來體育台 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
A-Lin自曝初戀地址！屋主慘淪「唯一受災戶」 電話被打爆急發聲
2026台東跨年晚會集結金曲天后張惠妹A-Lin、玖壹壹、范曉萱&100%、李英宏、葛仲珊、持修等大咖歌手，被網友封為「全台最強跨年晚會」，其中A-Lin在倒數前自爆初戀地點在「中正路52號」，讓這住址成為熱門地點，連房東都跳出來說話了。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
名場面不輸A-Lin！台東縣長饒慶鈴「熱情致詞」被挖出 網笑：絕對有喝
2026台東跨年晚會今年由天后張惠妹領軍回到家鄉演出，超強卡司包含歌后A-Lin（黃麗玲）、戴愛玲，讓網友大讚今年台東縣的跨年晚會「封神」。其中，A-Lin在台上大膽開台東縣長饒慶鈴玩笑，爆笑片段在網路上瘋傳。值得一提的是，後續有網友翻出饒慶鈴過去出席活動的影片，忍不住笑虧：「縣長應該也有喝」。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 1
A-Lin跨年語錄暴紅！從台東跨年到《歌手》 天然ㄎㄧㄤ史一次被翻出
天生歌姬A-Lin隨著跨年影片被大量轉傳，網友也翻出她過往最經典的「天然呆事故」，其中一幕正是A-Lin去年重返《歌手2025》舞台後，在幕後訪談意外唸出「肖戰微博改名」，當場讓工作人員笑到失控，畫面曝光後再度被封為名場面。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
金亨泰發2026馬年賀圖惹議，坦承用AI輔助：畫不好是我的問題
隨著 2026 年正式到來，許多遊戲公司都公開不同的新年賀圖。其中 Shift Up 執行長兼美術總監金亨泰，在個人社群 X（推特）上傳一張 2026 年的馬年賀圖向玩家拜年。然而，這張久違的原創插畫卻在網路上引發了不小的爭議，主因在於金亨泰公開承認在創作過程中使用了 AI 技術輔助。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
陶晶瑩早知林俊傑戀情！巧遇「七七同行林家人」秒懂：看我嘴巴多緊
陶晶瑩早知林俊傑戀情！巧遇「七七同行林家人」秒懂：看我嘴巴多緊EBC東森娛樂 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
阿妹、A-Lin自爆「後台補飲料」！台下同時回1字 網驚：台東人內建嗎？
由天后張惠妹一手打造並親自擔任總導演的台東跨年晚會，憑藉頂級卡司、流暢節奏與高密度演出內容，被觀眾與網友一致封為「全台最強跨年晚會」，相關片段在社群平台瘋傳，討論度持續延燒，除了表演內容外，張惠妹、A-Lin與觀眾的幽默互動，有趣片段在網路上流傳，其中一段兩人笑稱在後台「補飲料」，不料台下眾人默契回「矮~」，讓網友驚呼「這個『矮~』是台東人內建的嗎？」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
MLB》曾埋怨「浪費時間」！道奇主帥揭柯蕭、大谷破冰內幕
洛杉磯道奇隊兩大球星大谷翔平與柯蕭（Clayton Kershaw）之間的深厚情誼，近期成為熱議焦點。道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）在東京電視台元旦播出的特別節目中，感性揭露這段從「誤解」走向「英雄惜英雄」的動人歷程，也為剛於2025賽季後引退的柯蕭，與接下道奇大旗的大谷翔平，留下完美的世代交替。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 8
郭富城嫩妻出手闊綽！現蹤上海掃貨黃金 「3大袋戰利品」估破百萬
香港天王郭富城與小22歲的嫩妻方媛結婚多年，本就育有兩女的他們，在去年（2025）11月又迎來第三胎的誕生，家庭生活十分美滿。近日，產後回歸的方媛也曬出在上海逛金飾店的影片，其中她展現驚人購買力也掀起大家討論。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 7
金智媛相隔十年短髮回歸！新劇化身天才女醫，幹練造型美翻天！
金智媛為了新劇《Doctor X：白色黑手黨時代》換上帥氣短髮造型，此劇改編自2012年的日劇《派遣女醫X》，故事以「只用實力說話」的天才外科女醫桂秀晶為核心人物，她不屬於任何體制、不接受權力收編，只相信手術刀與技術本身。在這個醫療行為被金錢與權勢操控的時代，她像是一...styletc ・ 2 天前 ・ 9
被曹西平暗戀30年！陳亞蘭驚訝揭互動：當時可能會考慮
66歲資深藝人曹西平去年底於家中離世，讓許多人相當不捨。回顧曹西平生平，他這些年來未婚無子，更幾乎沒傳緋聞，僅有曾在節目被爆料暗戀陳亞蘭30年。而今（3）日陳亞蘭出席歌仔戲實境節目《女俠俱樂部》開鏡記者會，被問及此事也做出回應。曹西平生前曾在節目上提到，見到陳亞蘭時有小鹿亂撞的感覺，過去還跟龍千玉說自由時報 ・ 1 天前 ・ 18
陶晶瑩早知情！自爆機場撞見「七七同行林俊傑家人」：看我嘴巴多緊
金曲歌王林俊傑（JJ）日前認愛24歲中國網紅「七七」，大方分享帶女友「見家長」的合照，突如其來的好消息引發外界震驚。陶晶瑩近日透露，在林俊傑尚未公開戀情前，她曾在機場巧遇兩人，讓陶晶瑩忍不住笑說：「你看我嘴巴多緊，都沒有講。」三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 17
Jennie新年短髮鮑伯頭登封面！粉絲驚：這是于美人？
BLACKPINK成員Jennie近日以全新造型驚豔粉絲與時尚圈。《V Magazine》於1日曬出她最新封面，只見她一改招牌長髮，換上俐落短鮑伯頭，配上浮誇妝容與復古服裝，再度展現百變魅力。然而，有網友歪樓表示，有幾張照片讓人聯想到于美人與音樂製作人陳珊妮，「我以為是陳珊妮老師」、「一秒看成于美人」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 3
卓榮泰下令禁播《總統鏡來講》 阿扁嚇壞道歉：否則抓回籠
前總統陳水扁近日宣布將在《鏡新聞》推出線上新節目，引發關注與爭議。陳水扁2日透過通訊軟體及社群平台預告新節目開張，高喊「阿扁來了！」，並強調節目將於本週日登場，內容主打「從國家的高度洞察世局」，進行史無前例的深度對話，講真相、談理想，呈現台灣的新力量與城市脈動。中時新聞網 ・ 8 小時前 ・ 99
陳亞蘭被曹西平暗戀30年 揭2人互動！一條件「可能會考慮」
曹西平12月29日在新北三重住處安詳辭世，享壽66歲，他過去上節目時曾自爆暗戀陳亞蘭30年，今（1╱3）她與王彩樺、莊凱勛、謝雨芝、白雲出席台灣首部以歌仔戲為主題的實境節目《女俠俱樂部》開鏡記者會時驚訝表示根本不知道此事，曹西平也沒打過電話給她，最後不好意思地說如果他當面告白，「我可能會考慮」。太報 ・ 1 天前 ・ 5
網美囂張喊「頂流全睡完」！網酸：男神新年全挫在等
新年才剛開始，娛樂圈卻已掀起風暴，中國網美司曉迪突在元旦後「手撕娛樂圈」，自稱掌握多名頂流男神私密內幕，瞬間引爆網路，相關男星工作室接力闢謠，被網友戲稱是「開年最大型公關演練」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 18
陳明真化身「最暖媽祖」！ 曝10年前北港求子神蹟「每天都感謝註生娘娘」
陳明真這回飾演的「三媽」，走的是「暖心實力派」路線。她在片中化身為一位劇團團長，專門收養弱勢孩子，用藝術來傳遞正能量。陳明真笑說，導演不拍高高在上的神蹟，而是要拍出媽祖的「精神」，「我就像潛伏在社會裡的『媽祖』，默默守護大家，這種設定真的超有愛！」聊到電...CTWANT ・ 10 小時前 ・ 10