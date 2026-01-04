黃申棟揭操作關懷、愛心 社會自有公評

議長童子瑋獲民進黨中常會提名參選基隆市長，國民黨基隆市黨部召開記者會，揭童子瑋所謂「關懷」、「愛心」的噁心操作，社會自有公評。（圖：國民黨基隆市黨部提供）

▲議長童子瑋獲民進黨中常會提名參選基隆市長，國民黨基隆市黨部召開記者會，揭童子瑋所謂「關懷」、「愛心」的噁心操作，社會自有公評。（圖：國民黨基隆市黨部提供）

針對基隆市議會議長童子瑋已正式獲民進黨提名為基隆市長候選人，中國國民黨基隆市黨部發言人黃申棟召開記者會指出，童子瑋在被提名前後一連串作為，已清楚顯示其政治布局早已啟動，所謂「關懷」、「愛心」，不過是包裝政治操作的手段，社會自有公評。

黃申棟指出，依民進黨原訂時程，童子瑋原本應於去年12月24日即完成提名，卻在宣布提名前一週，突然以「聖誕節送愛心」為名，企圖透過學校與教師之手，分送印有個人照片、施政理念與政治願景的客製化童書。此舉已明顯踩踏教育中立底線，經教育處依法婉拒後，童子瑋不僅未反省，反而動員所謂「家長」前往教育處抗議。但事實該書從封面開始即印有「童子瑋叔叔」的大幅照片，書籍最後數頁更直接書寫其施政理念與政治主張，如「子瑋叔叔會繼續努力，讓學校更美」等語句。他直言，這樣的內容已完全超出單純閱讀或教育範疇，而是以童書作為包裝，向學童偷渡政治訊息，「這不是送愛心，而是裹著糖衣的政治宣傳。」

廣告 廣告

黃申棟也反諷表示，若依童子瑋此種「重視教育」的方式，未來是否每一項市府出版品、每一本送到孩子手中的書籍，都可能成為政治人物偷渡意識形態的工具？這樣的城市、這樣的成長環境，真的能讓家長放心嗎？另根據公開資料，童子瑋此次共印製約1萬6千本童書，每本定價240元，總金額高達384萬元，如此高額經費來源為何？是否涉及公帑？又或者是否來自民眾對宗教信仰的捐獻？相關資金流向，童子瑋有責任向社會清楚交代！

黃申棟最後強調，民進黨中常會上，總統賴清德緊握童子瑋雙手的畫面，再次印證童子瑋就是「皇親國戚」的事實，更證明民進黨提名邏輯仍是派系與血緣優先，而非考量人民福祉。他呼籲市民看清事實，「投給童子瑋，就是姑息賴清德。」基隆不需要萊爾家族；唯有支持認真做事、踏實治理的謝國樑市長，才能讓基隆真正向前。