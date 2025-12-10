黃眉鵐罕見現身台中！科博館：理性賞鳥「勿干擾」餵食

黃眉鵐具鮮明的黃色眉斑，辨識度極高。 圖：國立自然科學博物館／提供

[Newtalk新聞] 近期在國立自然科學博物館賞鳥的鳥友發現，過去僅停留在北台灣或台灣濱海地區的稀有過境鳥「黃眉鵐」竟然在位於市中心的科博館戶外草坪現蹤，吸引大批鳥友朝聖。對此，科博館提醒所有人務必「理性賞鳥」，切勿為了拍攝黃眉鵐而做出餵食、誘拍等干擾野鳥行為。

黃眉鵐頭部有兩道鮮明的黃色眉斑，辨識度極高，主要以草籽、漿果和漿果為食。由於黃眉鵐膽小機警，且經常單獨或小群體移動，一旦受到驚嚇就會飛快躲進草叢，難以近距離觀察。

科博館說明，黃眉鵐主要在西伯利亞中部及東部地區繁殖，並在入冬後向南遷徙，對台灣而言，是相當稀有的過境鳥，尤其過去只在台灣北部自然度較高的濱海地區記錄到黃眉鵐的蹤跡，讓本次停留在台中市中心人工環境的黃眉鵐更為罕見。科博館生物學組研究員陳彥君研判，本次出現在科博館草地的黃眉鵐應是經過長時間飛行後，剛剛抵達台灣，需要快速補充能量和充分休息，才會停留在科博館草坪。此外，這隻黃眉鵐應是經過長時間跋涉身體虛弱，加上對環境不熟悉，即使遊客經過也未立即飛離。

對於黃眉鵐罕見在中台灣現蹤，科博館提醒，賞鳥過程中切勿做出餵食、誘拍、拔草、移動科博館造景或逼近追鳥等行為，否則將威脅黃眉鵐的生存空間。

科博館提醒，切勿為了拍攝黃眉鵐而做出餵食、誘拍等干擾野鳥行為。 圖：國立自然科學博物館／提供