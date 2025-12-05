黃秀芳全縣走透透拚初選 快閃親子塗鴉活動展現教育文化主張





民進黨彰化縣長類初選電話民調將於本月 15 日至 18 日進行，爭取提名的立委黃秀芳近期加緊腳步，於全縣各鄉鎮走訪懇託。她每天搭乘高鐵北上立法院前，都會先到市場、街區掃街拜票，親自向民眾與黨員爭取支持，同時也寄出問候懇託信，提醒入冬氣候多變，務必注意保暖。

黃秀芳在信中提到，「民主這條路，有您一路支持，才有今日的果實」，感謝黨員長期相挺。她強調此次參與初選，將秉持不放流言、不攻擊同志的原則，以正面方式爭取認同，也獲得前縣長周清玉、翁金珠力挺，呼籲民眾在電話民調中給予支持。

黃秀芳近日在北斗市場掃街，向縣民懇託。

她表示，過去幾週利用通勤空檔與立委陳秀寳、競選團隊走遍芬園、社頭、北斗、竹塘、溪湖等地，傾聽基層需求。面對彰化受到台中磁吸效應影響，她認為縣政發展必須重新通盤檢視，要讓彰化成為能吸引產業主動進駐的「強力磁鐵」，未來不僅要迎來類似好市多等大型投資，更盼吸引多元產業、帶回外移人口。

為展現對教育與文化的長期重視，黃秀芳團隊將於後天（7 日）在員林市三和公園旁舉辦快閃馬路塗鴉活動，目前已有近 500 組親子報名。她期望以親子與藝文活動傳遞重視教育、文化、社福與醫療的核心理念，強調彰化的發展除了招商引資，更需兼具人文厚度，才能培育多元人才，共同打造更具魅力的彰化。

黃秀芳近日發出給黨員的懇託信，爭取黨員支持。

