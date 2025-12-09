黃秀芳台一線站路口拜票 要衝電話民調第一

爭取民進黨彰化縣長提名的立委黃秀芳與服務團隊，持續全縣站路口大拜票。（記者方一成攝）

▲爭取民進黨彰化縣長提名的立委黃秀芳與服務團隊，持續全縣站路口大拜票。（記者方一成攝）

爭取民進黨彰化縣長提名的立委黃秀芳與服務團隊，今（九）日持續全縣站路口大拜票，黃秀芳本人繼昨天在彰濱工業區站路口，今天轉往員林市省道台一線的五叉路口，團隊近五十人大喊「縣長電話民調，拜託唯一支持黃秀芳」，向上班族進行最後衝刺懇託！

今天黃秀芳全縣站路口大拜票布局台一線南北端，北端由縣議員莊陞漢、縣議員黃柏瑜領軍在彰化市省道台一線中山路、南端由黃秀芳領軍在省道台一線中山路與員林大道四段、五段及莒光路的五叉路口，同步向全縣民眾拜票。

廣告 廣告

黃秀芳說，彰化傳統上有南彰、北彰的區分，但就天然環境上，也有海線、山線的分別，二十六鄉鎮本來就各有特色，串聯各鄉鎮最佳的樣貌，才能成就更亮眼的彰化，她有信心為基層打拼，用第七都的規格，打造彰化的新風貌。

黃秀芳表示，在各地掃街拜票，都遇到很多鄉親主動打招呼並反映問題，例如令人深惡痛絕的詐騙集團，不僅害人家破人亡，也已經影響國安、動搖國本，是鄉親最厭惡的對象，她認為「反詐永遠不嫌多」，若有機會就任縣長，一定會積極主動強化反詐騙。

黃秀芳表示，上午也前往員林市第一市場拜票，攤商與鄉親的熱情，讓她很感動，由於黨內類初選電話民調下周一開始，她也呼籲支持把熱情轉化為行動，十五日至十八日晚上要幫忙在家顧電話，接到電話民調電話，要唯一支持黃秀芳。