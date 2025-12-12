黃秀芳牽線「台灣生技磐石會」 捐贈26部130萬復健器材

立委黃秀芳，力拚民進黨彰化縣長黨內初選，不忘幫縣府牽線做公益！（圖：李河錫攝）

立委黃秀芳投入「民進黨彰化縣長」黨內初選，忙著拜票不忘做公益，幫彰化縣社會處牽線「台灣生技磐石會」，捐贈26部、市價約130萬復健器材，捐贈給長照關懷據點；鼓勵長輩們多運動、延緩老、促進健康！（李河錫報導）

彰化縣的人口結構，已經進入「超高齡」的大縣，多達近25萬名「銀髮族」！正積極投入「民進黨彰化縣長」黨內初選的立委黃秀芳強調，「長輩就是大家的寶貝」，長期在立法院「衛環委員會」，努力爭取中央補助縣境內闢建多座綜合式衛福大樓，也長期重視社福、醫療、長照等問題。

黃秀芳近期積極協助縣府社會處，尋求「台灣生技磐石會」的支持，一口氣就捐贈26部、市價約130萬元的復健器材，充實全縣26個鄉鎮市內需要的關懷據點；捐贈具有復健與養生功能的「動力式牽引機」，可協助長輩肌肉伸展，捐贈單位還貼心協助安裝、使用教學，以確保長輩們使用的安全性，提升據點活動多樣性，有效預防及延緩長輩老化與失能。

立委黃秀芳，正力拚民進黨彰化縣長黨內初選，也不忘做公益，協助縣府社會處爭取大批復健與健身器材，投入關懷據點！（圖：李河錫攝）

另一名參選人邱建富，則提出「五吉幸福」政策，內容涵蓋長者照顧、育兒支持、青年發展、托育量能及青年安居等五大方向。他強調，政策目標就是要讓「彰化人五吉、富足又幸福」，並再次喊話「好政策不分藍綠，只要對鄉親好，就該延續、甚至加碼」。