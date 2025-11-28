黃秀芳競選主視覺亮眼 打造蛻變的彰化





爭取民進黨彰化縣長提名的立委黃秀芳，今日公布競選文宣的主視覺設計理念。此次視覺以彰化的「化」字為核心，同時融入彰化英文首字母「C」的意象，整體造型宛如充滿動感的彩帶，發想自彰化縣徽，象徵縣民凝聚力量、共同為彰化舞動前進，也呼應黃秀芳所強調的「地方共感、群體節奏、向心合一」治理理念。

黃秀芳表示，主視覺看板陸續在各地曝光後，引發不少討論。有人覺得設計風格清新，也有人認為與以往選戰風格大不相同，許多人特別好奇其中是否藏有象徵意涵。

黃秀芳競選看板跳脫傳統，給人清新感。

黃秀芳今日進一步說明，彰化擁有許多具備世界級競爭力的隱形冠軍產業，展現國際水準與現代能量，不僅是傳統印象中的農工大縣，更具備跨越全球的潛力。團結縣內多元力量、深化人與人的連結，正是彰化邁向「集體成就」的關鍵動能。因此主視覺以「彰化世界級，世界級彰化」為核心精神，並非口號，而是希望展現縣民共同推動進步的力量。

她進一步指出，彰化不僅發展歷史悠久、文化底蘊深厚，更有人情味濃厚的社會氛圍。因此設計中也融入「團結如繩索」的概念，以動態彩帶串連不同色調，象徵產業、族群、議題、派系與政黨之間的融合，期盼全縣攜手打造更亮眼的未來。

黃秀芳說，彰化具備充沛人才與優質產業，但也面臨人口老化與外流、產業轉型、青年就業、住宅正義等挑戰。她強調，競選縣長的目的就是為了解決問題、服務縣民，希望透過主視覺讓外界看見她規劃彰化藍圖與願景的信心與能力。

擔任黃秀芳縣長初選競選總幹事的立委陳秀寳表示，主視覺充分展現彰化當前求變與蛻變的精神，各元素相互融合，象徵多元發展。她期盼「秀芳有藍圖、彰化有願景」，並呼籲民眾若接到民調電話，能表達支持黃秀芳。

立委陳秀寳(左)全力相挺黃秀芳(右)，強調主視覺設計隱含彰化的蛻變。圖／黃秀芳擬參選人辦公室提供

