黃秀芳籲補「廚餘蒸煮」破口 防堵非洲豬瘟守住爌肉飯與肉圓

CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導

立委黃秀芳11日於臉書發文表示，她知道非洲豬瘟再度來襲，不僅事關防疫的問題，更是民生與生活的問題，並舉例指出，「一碗爌肉飯、一顆肉圓」是彰化最引以為傲的豬肉美食，因這次非洲豬瘟的影響，讓許多業者與豬農都承受了不小的壓力。對此，她提醒政府，必須更積極正視「廚餘沒有落實蒸煮」這個破口。

黃秀芳提到，她在月初質詢時，已特別要求農業部與環境部：落實廚餘蒸煮與即時監控、強化中央與地方聯繫機制，及多元處理廚餘，包括集中蒸煮、製肥、導入黑水虻。

同時，黃秀芳也提醒，在豬隻可正常拍賣後，政府應主動與賣場、通路合作，積極推廣國產豬肉，穩定供需與價格波動，讓市場早日恢復正常。

環境部11日在中區召開「廚餘蒸煮及影像監控」政策說明會時，黃秀芳在現場強調，不論中央或地方，一定要特別以此次事件為鑑，將廚餘的監控做到更即時，因為大家都是這條產業鏈的守護者。

黃秀芳指出，要更時時留意異常徵兆、排除潛在風險，才能守住我國食安，也守住大家的生活。

