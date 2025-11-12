黃秀芳籲補「廚餘蒸煮」破口 防堵非洲豬瘟守住爌肉飯與肉圓
CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導
立委黃秀芳11日於臉書發文表示，她知道非洲豬瘟再度來襲，不僅事關防疫的問題，更是民生與生活的問題，並舉例指出，「一碗爌肉飯、一顆肉圓」是彰化最引以為傲的豬肉美食，因這次非洲豬瘟的影響，讓許多業者與豬農都承受了不小的壓力。對此，她提醒政府，必須更積極正視「廚餘沒有落實蒸煮」這個破口。
黃秀芳提到，她在月初質詢時，已特別要求農業部與環境部：落實廚餘蒸煮與即時監控、強化中央與地方聯繫機制，及多元處理廚餘，包括集中蒸煮、製肥、導入黑水虻。
同時，黃秀芳也提醒，在豬隻可正常拍賣後，政府應主動與賣場、通路合作，積極推廣國產豬肉，穩定供需與價格波動，讓市場早日恢復正常。
環境部11日在中區召開「廚餘蒸煮及影像監控」政策說明會時，黃秀芳在現場強調，不論中央或地方，一定要特別以此次事件為鑑，將廚餘的監控做到更即時，因為大家都是這條產業鏈的守護者。
黃秀芳指出，要更時時留意異常徵兆、排除潛在風險，才能守住我國食安，也守住大家的生活。
照片來源：黃秀芳臉書
《更多CNEWS匯流新聞網報導》
【文章轉載請註明出處】
其他人也在看
《陽光女子合唱團》群星爆衝突 ！陳意涵「獄中生小孩」成關鍵
《陽光女子合唱團》群星爆衝突 ！陳意涵「獄中生小孩」成關鍵EBC東森娛樂 ・ 20 小時前
中國線上折扣零售商唯品會傳考慮明年香港上市
【財訊快報／劉敏夫】外電報導指出，熟知內情的消息人士透露，中國的線上折扣零售商唯品會控股考慮最快於明年在香港上市。以相關訊息未公開為由要求匿名的消息人士透露，唯品會這家已在美國上市的公司正與顧問就潛在的股票發行事宜進行磋商。消息人士表示，相關討論仍在進行中，最終未必會促成上市。對於上述消息，唯品會代表未回覆置評請求。多家中國公司正尋求在香港進行二次上市，推動了該亞洲金融中心的交易活動。這些公司包括在內地上市、希望更好地接觸外國投資者的公司，以及在美國上市、可能面臨退市威脅的公司。今年，唯品會在美國的股價已上漲47%，市值達到102億美元。財訊快報 ・ 5 小時前
11/11 中職總教練難為 平均任期不長、戰績非絕對保證｜凱基證券運動Studio
#古久保健二 #陳金鋒 #林威助 #樂天桃猿 #rakutenmonkeys #fubonguardians #中信兄弟 #小資金大未來 #凱基證券 #AI助理 立即下載隨身e策略APP▶https://kgis.tw/4xv3gl ▶️【加入會員按鈕】 https://www.youtube.com/channel/UC3P83RUWwKbZ4bkhNti4ZuQ/join ---------------------------------------------------------------------------- 【YouTube會員賽事直播權益】 🌟IOS系統會被收取額外手續費🌟 加入「緯來NBA會員」NT 100會員🌟含以上 🏀 2025-26 NBA 例行賽 台灣獨家播出 (VOD 7 天) 🏀 2025-26 東亞超級聯賽 加入「緯來全賽事會員」NT 250會員🌟含以上 🏎 2025 ＷRC 世界拉力錦標賽 🏍2025 MotoGP 世界摩托車錦標賽 🏍2025 WorldSBK 世界超級機車錦標賽 🏍2025 Supercars 超級房車錦標賽 加入「緯來VIP」NT 4800會員🌟 🏀 轉播賽事通通有 🏀 專屬福利 ⚠ 特別提醒 Special Notice 🔺加入該等級後，會員同時享有所有較低等級之福利。 Upon joining this tier, members are also entitled to all benefits of lower tiers. 🔺部分比賽因版權限制，僅限台灣觀看。 Due to copyright restrictions, some games are exclusively available in Taiwan. 🔺NBA 因版權限制，賽事回放僅限 7 天。 Due to copyright restrictions, NBA game replays are available for 7 days only. 🔺建議使用電腦版或網頁版加入會員，避免遭手機系統收取額外手續費。 It is recommended to join via the desktop or web version to avoid additional fees charged by mobile systems. ---------------------------------------------------------------------------- 追蹤 訂閱 緯來體育台相關平台讓你體育消息不間斷 更多好康有趣的都在這 ! ✎緯來體育台Instagram【https://www.instagram.com/vlsports_official/】 ✎緯來體育台官方粉絲團【https://www.facebook.com/vlsports 】 ✎緯來體育台LINE官方帳號【https://goo.gl/bb7hsc 】緯來體育台 ・ 21 小時前
土石流紅色警戒56條 集中宜蘭4鄉鎮、新北2區
（中央社記者汪淑芬台北12日電）颱風鳳凰影響，局部地區持續降豪雨。農業部農村發展及水土保持署今天上午發布土石流潛勢溪流紅色警戒56條，全部集中在宜蘭縣4鄉鎮及新北市2區。中央社 ・ 6 小時前
【全球大頭條】美參院通過結束政府關門法案 川普稱「重大勝利」｜#鏡新聞
美國聯邦參議院10日終於通過了短期的「撥款法案」，美國政府很有機會在這個星期內重新開門。那現在這項法案，將會送到聯邦眾議院，預計今天或明天就能收到消息。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 6 小時前
汽車族注意！雨天上路「未做1事」恐挨罰3600元
汽車族注意！雨天上路「未做1事」恐挨罰3600元EBC東森新聞 ・ 19 小時前
高市議會主席台爭奪戰續攤 藍綠論戰「市長該不該在場」
高市議會昨因總預算爭議爆發主席台爭奪戰，藍綠經協商先行散會；國民黨高市議員白喬茵後續發文抨擊市長陳其邁不在場，強烈質疑陳其邁離席後、未立刻去主持防颱會議，卻躲小房間休息，議長康裕成強調市長是循往例，總預算案報告完就先離席。白喬茵認為，市長坐鎮防災應變中心目的是防範颱風侵害市民的生命財產，但不是被拿來自由時報 ・ 6 小時前
德國議員超挺台！謝志偉揭2關鍵：柏林充滿台灣旋風+蔡英文魅力
政治中心／曾郁雅報導前總統蔡英文接棒蕭美琴飛往歐洲，第一站來到德國柏林自由會議發表公開演說，隨後於德國國會大廈參加友台小組茶會，德國聯邦議院議員徐德分（Till Steffen）公開表態：「台灣的未來應由台灣人民自由選出的議會來決定」言論引發討論，更有當天現場歡樂互動畫面曝光，讓駐歐盟大使謝志偉就揭開這幾天柏林充滿「台灣旋風＋蔡英文魅力」的真實現況了。民視 ・ 6 小時前
PILZ myPNOZ五款新模組上市
全球工業安全領導品牌PILZ宣布，其模組化安全繼電器系列myPNOZ推出五款新模組，透過線上工具myPNOZ Creator即可自由配置，為台灣製造業提供更具彈性的客製化安全解決方案，協助企業加速智慧製造轉型。工商時報 ・ 12 小時前
《魷魚遊戲》1號爺爺涉性騷！二審判決逆轉「改判無罪」
在《魷魚遊戲》中飾演001號爺爺的演員吳永洙因為捲入Me Too風波，幾乎身敗名裂。他被控訴強制猥褻，但法院二審判決大逆轉，認為受害人的記憶可能存在失真的可能性，改判吳永洙無罪。中時新聞網 ・ 6 小時前
士官制改革擬增士官督導長等級 擴展職涯規畫加強留才
網路上先前流傳我國士官制度可能進行改革，國防部隨後澄清尚處討論可行性階段。不過，立法院外交及國防委員會明（13）日邀請國防部長顧立雄報告「國軍編現比提升之具體方案及因應作法」並備質詢，報告內容其中一部分，即是向立法院說明，目前正研擬「士官督導長分級制度」，並依各級訂定職務加給，以提升士官留營意願。自由時報 ・ 6 小時前
台中神岡陽明山排水治理工程 颱風前搶修完成
【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】台中市神岡區陽明山排水陽明橋下橋處，因縱向坡度陡峭，去年因凱米颱風受創，破互傳媒 ・ 6 小時前
假圖卡瘋傳颱風假消息 縣長痛斥「絕不容忍」要辦了
在縣府正式公告前，網路已流傳多個版本停班停課假圖卡，導致資訊極度混亂。對此，代理縣長林茂盛今日表示，已請警察局依法處理散播假訊息的行為。縣府宣布全縣停班課前，網路約 7 時許已出現假圖卡流傳。議長張勝德更在 8 時許率先於各群組張貼「蘇澳、冬山、五結、羅東停止...CTWANT ・ 6 小時前
伊拉克國會大選 專家：結果料不會帶來重大改變
（中央社巴格達11日綜合外電報導）伊拉克今天舉行國會選舉，總理蘇達尼將尋求第2任期；然而，對許多不抱幻想的選民而言，這次選舉只是一個讓既有政黨瓜分伊拉克石油財富的工具。中央社 ・ 6 小時前
蘇澳大片土石流沖入巷道 鎮長巡查籲住戶儘速撤離
宜蘭蘇澳，池碧宮附近，發生土石流，泥流順著坡道，不斷往下沖刷，讓附近住戶都相當擔心。不少人的住家被列入土石流警戒範圍，蘇澳鎮長也挨家挨戶去宣導勸說，希望住戶們趕緊撤離，才能確保安全。土黃色泥流從山上奔...華視 ・ 18 小時前
快訊／鳳凰加速！全台「明天11/13颱風假」機率曝
鳳凰颱風來勢洶洶，速度明顯加快，暴風圈已進入台灣陸地範圍。中央氣象署今（12）日指出，目前鳳凰以每小時約16至32公里速度，朝東北東至東北方向移動，預估今晚間將自南台灣登陸，並於深夜從台東一帶出海。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
吳宗憲曝「粿王真正賠償數字」勸范姜彥豐：讓它平靜一點過去
吳宗憲聊到粿王婚外情事件，他斬釘截鐵表示，據他了解，最後是1200萬，部分可以分期付款，「這種東西（法院）是有行情的，不要掙扎了，王（王子）先生就500萬，她（粿粿）700萬，因為房子先付了400多萬還是500萬，房子過給他，就淨身出戶」。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前
去西堤不是為牛排！老饕必點「這1道菜」 內行曝外帶冷知識：只要80元
提到王品集團旗下的「西堤牛排」，大多數人第一印象是能大口享用牛排。但其實西堤的主餐不只牛排，還有鴨胸、烤雞、豬排等多種肉類餐點。不過，不少人去西堤的真正目的，其實是為了「焗烤蘑菇」，甚至只要花80元就能外帶回家，引發網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度EBC東森新聞 ・ 3 小時前
鳳凰來襲週三有望颱風假？專家點名「9縣市有機會」揭原因
鳳凰颱風逐漸靠近台灣，中央氣象署已發布海上、陸上颱風警報，預估暴風圈將在今晚至明（12）日清晨觸碰到陸地，之後將登陸南台灣並穿越於週四清晨出海。氣象專家賈新興也預估9縣市週三有機會放颱風假。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前