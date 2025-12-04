黃秀芳紮根環境永續 牽線《國家地理》全縣國中生免費看

為推廣環境永續理念，立委黃秀芳、縣議員莊陞漢牽線臺灣效率能源協會，今天捐贈《國家地理》影片公共播放授權一年期，受贈者為彰化縣立文化中心、員林演藝廳及縣內26間鄉鎮市圖書館與全縣38所國中，不只讓國中生能在校園多元學習，縣民也可在圖書館透過影片跨域成長！

黃秀芳說，這次《國家地理》的授權影片有80部，主題包括海洋保育、野生動物、生態變遷、人文關懷等主題，可協助老師以生動影像拓展教學素材，引導學生認識全球變遷與環境永續等生態議題，提升學生的學習動機與環境素養，從小紮根環境永續。

臺灣效率能源協會代表、《國家地理》台灣代理的智軒文化事業股份有限公司董事長陳翰鋒說，期望透過優質內容深入社區，讓更多家庭、學生與民眾共同關心地球永續的未來，並從日常生活實踐節能減碳，因為能源效率不僅是產業與政策議題，更需要全民一起認知，後續也會由社團法人國際跨域科學探究與教育協會進行資源運用協力。

教育處學管科科長許惠茹說，數位時代學習方式多元，數位平台對學生是很重要的閱讀方式，這是很棒的教育資源。文化局圖書資訊科科長周慧貞說，這次的授權從明年元旦開始，透過圖書館與校園端合力推動，期盼滿足民眾與學子多元學習需求，很感謝捐贈單位臺灣效率能源協會與協助牽線的立委黃秀芳。

立委黃秀芳說，這份珍貴的授權拓展孩子學習的視野，期盼未來也能有更多企業資源接力，把這份愛心傳遞下去，她10年來都在立法院衛環委員會，關心民眾醫療、社福議題，也長期關注教育、文化，爭取老舊校舍改建與教學資源，這次與臺灣效率能源協會合力紮根環境永續，非常有意義。

這場捐贈儀式在文化中心二樓說故事區舉辦，由陽明國中校長張耀忠、彰興國中校長郭佳文、彰泰國中校長吳麗月、彰德國中校長石興銓、彰安國中校長曹建文、信義國中小校長王心怡、彰化藝術高中校長蔣秉芳等人代表受贈，與會貴賓包括縣議員黃柏瑜等人。