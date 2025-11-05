黃秋生出席電影「自殺通告」首映會 (圖)

演員黃秋生（左起）和林予晞、黃迪揚5日出席電影「自殺通告」首映會，黃秋生透露和黃明志有訊息間的往來，不過兩人的訊息都有一搭沒一搭；目前正在策劃一部電影，自己是導演也會演出一個角色，但目前還在看劇本。

中央社記者洪素津攝 114年11月5日