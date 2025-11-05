黃秋生曾與黃明志、謝侑芯拍MV 震驚他捲命案曝最後對話

張豐豪（左起）、黃秋生、劉敬今分享《自殺通告》拍攝點滴。黃于珊攝



黃秋生今（11╱5）與林予晞、黃迪揚、白潤音、劉敬、張豐豪、邵奕玫、戴雅芝出席《自殺通告》首映會，馬來西亞歌手黃明志近日捲入台灣網紅「護理女神」謝侑芯命案，2020年黃秋生曾在黃明志〈中國痛〉MV中與謝侑芯合作，今他談及命案時直言很震驚，還說：「太可怕了！」

黃明志被通緝後，今凌晨前往警局報到，強調絕不會逃亡，黃秋生談及此事時說：「這個是非常不幸的一個事情、非常嚴肅的事情，而且我知道的跟大家知道的都一樣，所以呢就不適合去猜他究竟是怎麼樣，因為人家已經在調查中，我看到新聞每天都不同、每天都是矛盾的。」

廣告 廣告

被問拍完MV後是否有持續黃明志互動，黃秋生坦言：「有，之前他寫了1首歌，他問我說覺得怎麼樣，我還以為他要我去批評一下，然後我就說『你寫得那麼爛』，然後他就沒有理我。」

2人最近1次聯繫是今年7月，當時黃明志因在社群PO與鍾鎮濤、曾志偉的合照引起風波，黃秋生說：「我還發短訊給他，我說你真的假的，他說什麼事，就沒有繼續。」他說沒最近打算關心對方，「人家已經夠煩了，究竟發生什麼事情大家都不知道」。

珍惜生命，向毒品說不！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

更多太報報導

製作人B2斷聯王子 祭高額違約金約束啦啦隊

廣播金鐘得主張啟樂搞錯預產期 淚迎愛女「我終於成為港仔台爸了」

姜河那《放飛旅行團》稱霸票房 驚吐「沒打算一輩子演戲」