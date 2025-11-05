黃秋生被問黃明志涉命案震驚！ 曝最後一次聊天內容

黃秋生來台出席《自殺通告》首映會。（本萃電影提供）

馬來西亞歌手黃明志捲入台灣網紅謝侑芯命案，已於今（5日）凌晨主動到案說明。曾與他在2020年合唱〈中國痛〉的香港影帝黃秋生，今恰巧來台出席主演電影《自殺通告》首映會，得知消息後震驚不已，「這是件非常非常不幸的事，非常嚴肅，太可怕了，這種事情要怎麼去關心呢？人家已經夠煩了，不適合去猜、去探討事情究竟怎麼樣，究竟發生什麼事大家都不知道嘛。」

〈中國痛〉歌的MV裡謝侑芯也有參演，黃秋生表示，當初看到新聞時非常錯愕，他強調不願隨意臆測案情，「我知道的跟大家一樣，這已經進入調查階段。」談及與黃明志的私交，黃秋生透露合作後仍保持聯絡，「之前他寫了一首歌，問我覺得怎樣，我還以為他要我批評，就回他：『你寫得那麼爛。』結果他就沒再理我了。」語氣雖帶笑意，仍掩不住對此事的複雜心情。兩人最近一次聯繫是在今年7月，「好像是他被拍照那件事（指鍾鎮濤、曾志偉赴馬來西亞演出時合照被舉報），我發訊息問『你真的假的？』他回我：『什麼事？』然後就沒再聊下去了。」

廣告 廣告

電影全片在台灣元智大學拍攝，黃秋生回憶主樓建築令人印象深刻，「我有點畏高，所以覺得導演的選擇很適合。」他演出學校校長，有大量中文台詞，他說因背景架空，所以講話有口音沒關係，說話方式則是特別參照以前一位老師的語調。聊到和林予晞首次合作，黃秋生狂讚：「她十分優雅，人又漂亮，一起演戲很舒適，而且舉手投足都像個有愛心的老師！」

此外，黃秋生以《今天應該很高興》入圍本屆金馬獎最佳男配角，他先前因舞台劇行程未定，一度不確定能否出席典禮，如今開心宣布：「確定可以來了！」談到未來規劃，他也透露希望能在台灣長期發展，「想在台灣辦畫展，或辦一些人生講座，甚至拍電影。」目前他已著手準備劇本，內容與演技班有關，「我應該會當導演，也會演一個教授的角色，整個故事怪怪的」，也希望能找台灣演員一起演出。

更多中時新聞網報導

楊貴媚甩苦情戲過公主癮

任容萱疑分手 闢謠姊姊懷二胎

艾兒芬妮首戰科幻片《終極戰士：殺戮星球》