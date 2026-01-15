黃立成傳幣圈虧6.6億 前女友劉容嘉發聲了！

黃立成近年投資狀況不理想，傳累計虧損近新台幣7億元。（圖／翻攝自黃立成、劉容嘉臉書）





「麻吉大哥」黃立成近年轉戰直播平台與虛擬貨幣投資，卻屢屢傳出不順消息。外界盛傳他遭清算高達200次，累計虧損近新台幣7億元，引發熱議。對此，曾與他交往7年的女星劉容嘉被問及相關消息時，幽默回應：「他好像應該要保養一下吧，他也50幾歲了。」

黃立成投資虧損近7億元

黃立成早年以團體「L.A. Boyz」走紅，後來成為嘻哈團體「Machi」團長，活躍於音樂圈多年。除了音樂事業外，他也積極拓展副業，2015年創立17直播，2016年再成立成人直播平台Swag。近年他投入虛擬貨幣市場，不過因加密貨幣行情劇烈波動，投資狀況並不理想。據了解，黃立成自去年10月起已遭清算多達200次，累計虧損金額約新台幣6.6億元。

廣告 廣告

此外，黃立成先前也被傳出斥資購入位於台北市信義區的地標豪宅「陶朱隱園」，一度引發外界關注。不過，他隨後在社群平台Threads上曬出自拍照澄清，並以「Uncle村幾枝懶覺，買三小旋轉大樓」回應傳聞，否認購屋一事。

在 Threads 查看

根據《自由時報》報導，劉容嘉近日出席公益活動擔任主持人時，被問及黃立成投資失利一事，她笑虧：「他好像應該要保養一下吧。」劉容嘉也解釋，會這樣調侃是因為看到黃立成在Threads上的自拍照，覺得表情十分無奈，因此笑說：「我覺得這些畫面很好笑，他好像應該要保養一下吧，他也50幾歲了。」

事實上，黃立成與劉容嘉當年交往7年後和平分手，分開後仍在同一家公司共事，互動如朋友般自然，被外界稱為「最佳前任」。而劉容嘉先前也曾被拍到由豪車接送，並交往小開男友，但她隨後澄清當時的司機其實是姨丈，車上還有阿姨與表妹，她也透露目前已恢復單身狀態。

【更多東森娛樂報導】

比特幣崩跌！麻吉大哥帳戶被「完全清算」虧6.4億

再豪擲4.6億！麻吉大哥巨虧後重返戰局 罕見發聲了

清算逾200次慘賠7.2億！ 黃立成沒在怕 喊回來當大哥