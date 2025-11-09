黃立成傳負債4.6億！貼文1番話網驚：復出拍片？

娛樂中心／李汶臻報導

近年來淡出演藝圈的藝人「麻吉大哥」黃立成，投身加密貨幣市場。他今年接連碰上加密貨幣市場爆倉「清算」，更一度傳出帳面虧損達4.68億新台幣、帳戶一度虧到只剩14.9萬美元（約新台幣459萬元）。他7日迎來自己的53歲生日，在社群留下一句「生日願望」，隱晦提到「錢」再度引發全場熱議。而年紀剛長1歲的他，在最新貼文中忍不住憶當年，自爆因1原因拒絕跟徐若瑄同床拍戲，但後續下場卻超慘。

黃立成今（2025）年6月靠著HYPE幣大賺1.95億新台幣，被封為「幣圈傳奇」，怎料後續卻接連經歷加密貨幣虧損潮。10月10日晚間加密貨幣市場出現史上最大爆倉情形，黃立成遭網友爆料短短20多天內，總損失竟高達5450萬美元（約新台幣16.7億元）。11月初又遭遇以太坊、HYPE強制部分清算，黃立成的帳戶淨值一度從190萬美元，賠到只剩14.9萬美元（約新台幣459萬元），甚至傳出帳面虧損高達4.68億台幣。

爆負債4.6億「黃立成15年沒拍片」要復出？最新貼文「這番話」藏玄機

「麻吉大哥」黃立成近年來投身加密貨幣市場，日前傳出帳面虧損達4.68億新台幣。（圖／民視新聞）





近來，網友們也持續關注黃立成的後續反應及資金進出場行動。7日迎來53歲生日的他，當天上傳一張自拍照寫下：「謝謝大家的生日祝福」，並許願稱「Uncle希望你們健康又好野」，這是他事隔多日首度隱晦提到「錢」，再度引發全場熱議，不少人湧入留言笑虧他：「ㄤ扣聽說你退出幣圈了？ 這不像你啊」、「Uncle（叔叔）聽起來很像（輸輸），Uncle有沒有考慮改一下稱謂。」、「Uncle 需要多少，我支援你」。

黃立成面對網友調侃不以為意，今（9）日又在Threads發文，這次沒提到虛擬貨幣動向，反倒是回憶起自己的演員生涯。他表示自己拍完《殺手歐陽盆栽》後片約不斷，讓他覺得「我的時代來了！」，更對外話稱「不是男主角，我不演！」，結果導致沒人找他拍片。就連徐若瑄找他客串，一起演床戲，他都以「有原則，拒絕了」。最後，黃立成幽默反問大家「15年過去，捂郎咩款挖嗯男主角嘸（有人要看我演男主角嗎）？」，疑似為復出影壇拍片試水溫。

《民視新聞網》提醒您：內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

