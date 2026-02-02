黃立成傳遭清算241次 帳戶僅剩約65.7萬元

以嘻哈天團「Machi」紅透半邊天的麻吉大哥黃立成。（圖／翻攝自黃立成 Jeffrey Huang臉書）





當年以嘻哈天團「Machi」紅透半邊天的麻吉大哥黃立成，近年來早已從音樂圈轉身，投入高風險的虛擬貨幣與直播平台領域。許多粉絲對他的印象還停留在舞台上的帥氣模樣，但他在幣圈的際遇卻如同雲霄飛車般驚險，近期更頻頻因為投資虧損登上版面。如今又傳出他又遭清算14次，目前總計達241次。

虛擬貨幣投資失利遭清算逾兩百次

虛擬貨幣市場的波動性向來讓不少投資人望而卻步，而黃立成近年大舉進攻這塊領域，卻似乎踢到了鐵板。黃立成的投資帳戶自去年10月以來，因為加密貨幣行情劇烈震盪，已經遭遇了大規模的連鎖清算。據估計，他累計的虧損金額高達約新台幣6.6億元。這種「清算」在虛擬貨幣交易中，通常意指保證金不足，導致系統強制賣出資產以償還債務，對投資者而言無疑是巨大的打擊。

短短六小時內帳戶餘額僅剩兩萬美金

最新的鏈上數據更是令人驚心動魄。Lookonchain分析團隊指出，在短短的6小時之內，黃立成的帳戶又被強制清算了14次。截至目前為止，他名下的帳戶總計已被強制清算多達241次。經過這一連串的資產蒸發，其帳戶餘額竟然只剩下20,815美元約新台幣657,472元）。對於一位曾經成功創立17直播與Swag的商業巨頭來說，這樣的帳戶餘額數字確實讓外界感到相當意外，也反映出當前虛擬貨幣市場的殘酷。

霸氣否認購入信義區指標豪宅傳聞

除了投資虧損的風波，黃立成先前的房產傳聞也一度鬧得沸沸揚揚。外界曾傳出他斥資數億元購入位於台北市信義區的知名旋轉豪宅「陶朱隱園」，甚至引發地產界的一陣騷動。不過，黃立成本人隨後在社群平台Threads上貼出自拍照，並以其一貫的直率口吻公開闢謠，表示自己並未購買該豪宅。他用台語諧音直接否認了買房消息，讓這場購屋羅生門正式畫下句點。

