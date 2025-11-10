黃立成再次爆倉！帳戶剩14.9萬美元 53歲生日願望自嘲：祝大家別被破產清算

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

藝人「麻吉大哥」黃立成近期遭爆，玩加密貨幣大爆倉，在短短20日內虧損新台幣17億元；然而本月3日，他的以太幣和HYPE多單再度遭到部分清算，帳戶淨值僅剩14.9萬美元（約459萬台幣）。不過他仍保持樂觀，在生日當天仍自嘲發文：「謝謝大家的生日祝福。祝大家都能發財致富，而不是破產清算。」

藝人「麻吉大哥」黃立成在生日當天仍自嘲發文：「謝謝大家的生日祝福。祝大家都能發財致富，而不是破產清算。」（圖／臉書）

比特幣於本月5日連番拋售，慘跌10萬美元大關，是今年6月以來首次跌破10萬美元關卡。而近期轉戰加密貨幣圈的藝人黃立成遭爆，由原獲利4450萬美元（約13億7千萬台幣），最後在10月底至11月間、短短20日，反虧損1000萬美元（約3億台幣），來回損失逾5450萬美元（近17億台幣）；帳戶一度剩下約459萬元，損失慘重。

廣告 廣告

儘管如此，他仍在8日生日當天，在Threads曬出一張自拍照，以幽默自嘲的口吻感謝大家的祝福，「謝謝大家的生日祝福，Uncle希望你們健康又好野。」緊接著在X上發文：「又長了一歲，謝謝大家的生日祝福，祝大家都能發財致富，而不是破產清算。」

更多FTNN新聞網報導

黃立成又爆倉！「25倍槓桿做多以太幣」虧損破4.6億元

黃立成爆12億買下信義豪宅「陶朱隱園」！霸氣發文回應了

才剛慘賠16.7億！陶朱隱園首戶神秘買客曝光 疑似幣圈大哥黃立成

