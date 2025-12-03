黃立成加密幣25倍多單 幸運數4588.8888

▲黃立成持續做多加密貨幣，且加大籌碼，引發市場討論。（圖／黃立成 Jeffrey Huang臉書）

[NOWnews今日新聞] 加密貨幣近期震盪劇烈，藝人「麻吉大哥」黃立成1日才遭清算，平台統計損失高達2128萬美元，但他3日凌晨在社群平台X上面表示，「故事仍在繼續（The saga continues）」，而且根據鏈上分析帳號監測，黃立成持續加碼，交易代碼都出現「4588.8888」。

黃立成投資以太幣，1日曾一度暴跌，但是市場2日觸底後反彈。

根據鏈上分析帳號EyeOnChain在社群平台X表示，「machibigbrother（指黃立成）重返賭局，而4588.8888是他的幸運籌碼。他把加密貨幣市場當成拉斯維加斯，一進門就覺得莊家欠他錢。」

EyeOnChain說，多數人追加25萬保證金後，都會鬆一口氣，但黃立成持續以25倍槓桿作多以太幣、HYPE，「當鏈上出現4588.8888時，意味著machibigbrother已經完全進入狀態，就像信奉宗教一樣。」

黃立成11月底曾表示，感恩節一邊看著華爾街之狼，一邊進行交易，感覺進入戰鬥模式；而後又曾表示，以太幣很快就會進入通貨緊縮。

加密貨幣最具代表之一的比特幣，1日曾一度打到83000美元，但接著在3日時上攻93000美元。

